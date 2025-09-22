Balón de Oro 2025: conozca la lista completa de los ganadores

Premio del Balón de Oro, el 22 de septiembre de 2025 en París, Francia. FOTO: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Finalizó la gala del Balón de Oro 2025 en París, Francia y con ello, Ousmane Dembele y Aitana Bonmati han emergido como las grandes estrellas de la noche al quedarse con los premios individuales a mejor jugador y mejor jugadora respectivamente.

En W Radio, repasamos a los ganadores de las diferentes categorías de la gala del Balón de Oro 2025:

Balón de Oro masculino

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (Selección femenina de Inglaterra)

Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (Sporting de Portugal y Arsenal)

Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (FC Barcelona)

Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (PSG y Manchester City)

Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

Premio Sócrates (Mejor acción solidaria)

Fundación Xana

Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain

Mejor equipo femenino:

Arsenal

Escuche W Radio en vivo aquí: