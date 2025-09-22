Deportes

Balón de Oro 2025: conozca la lista completa de los ganadores

Ousmane Dembele ganó el galardón a mejor jugador masculino.

Premio del Balón de Oro, el 22 de septiembre de 2025 en París, Francia. FOTO: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto vía Getty Images / NurPhoto

Fabian Macias

Finalizó la gala del Balón de Oro 2025 en París, Francia y con ello, Ousmane Dembele y Aitana Bonmati han emergido como las grandes estrellas de la noche al quedarse con los premios individuales a mejor jugador y mejor jugadora respectivamente.

En W Radio, repasamos a los ganadores de las diferentes categorías de la gala del Balón de Oro 2025:

  • Balón de Oro masculino

Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)

  • Balón de Oro femenino

Aitana Bonmatí (FC Barcelona)

  • Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)

Luis Enrique (Paris Saint-Germain)

  • Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)

Sarina Wiegman (Selección femenina de Inglaterra)

  • Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)

Viktor Gyökeres (Sporting de Portugal y Arsenal)

  • Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)

Ewa Pajor (FC Barcelona)

  • Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)

Lamine Yamal (FC Barcelona)

  • Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)

Vicky López (FC Barcelona)

  • Trofeo Lev Yashin (mejor portero):

Gianluigi Donnarumma (PSG y Manchester City)

  • Trofeo Lev Yashin (mejor portera):

Hannah Hampton (ENG/Chelsea)

  • Premio Sócrates (Mejor acción solidaria)

Fundación Xana

  • Mejor equipo masculino:

Paris Saint-Germain

  • Mejor equipo femenino:

Arsenal

