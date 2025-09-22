Balón de Oro 2025: conozca la lista completa de los ganadores
Ousmane Dembele ganó el galardón a mejor jugador masculino.
Finalizó la gala del Balón de Oro 2025 en París, Francia y con ello, Ousmane Dembele y Aitana Bonmati han emergido como las grandes estrellas de la noche al quedarse con los premios individuales a mejor jugador y mejor jugadora respectivamente.
En W Radio, repasamos a los ganadores de las diferentes categorías de la gala del Balón de Oro 2025:
- Balón de Oro masculino
Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Balón de Oro femenino
Aitana Bonmatí (FC Barcelona)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenador)
Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
- Trofeo Johan Cruyff (mejor entrenadora)
Sarina Wiegman (Selección femenina de Inglaterra)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantero)
Viktor Gyökeres (Sporting de Portugal y Arsenal)
- Trofeo Gerd Müller (mejor delantera)
Ewa Pajor (FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugador joven)
Lamine Yamal (FC Barcelona)
- Trofeo Raymond Kopa (mejor jugadora joven)
Vicky López (FC Barcelona)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portero):
Gianluigi Donnarumma (PSG y Manchester City)
- Trofeo Lev Yashin (mejor portera):
Hannah Hampton (ENG/Chelsea)
- Premio Sócrates (Mejor acción solidaria)
Fundación Xana
- Mejor equipo masculino:
Paris Saint-Germain
- Mejor equipo femenino:
Arsenal
