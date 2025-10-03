Independiente Santa Fe debutó con goleada 7-0 sobre Always Ready en la Copa Libertadores femenina

Independiente Santa Fe debutó con goleada en la Copa Libertadores Femenina. Foto: Tomada del perfil de X @LeonasSantaFe

Este jueves, 2 de octubre de 2025, Independiente Santa Fe se estrenó en la Copa Libertadores Femenina con una goleada 7-0 sobre Always Ready de Bolivia y mostró las credenciales que la hacen una de las favoritas del torneo.

Con un doblete de Karla Viancha y anotaciones de Ysaura Viso, María Carvajal, Daniela Garavito, Mariana Muñoz y Karen Hernández, el cuadro cardenal sumó tres puntos y se ubica líder el grupo A con tres puntos, tras el empate de Corinthians e Independiente del Valle, los otros dos equipos de la zona.

En su segunda salida, Independiente Santa Fe se verá las caras ante Independiente del Valle de Ecuador. Este partido será el domingo 5 de octubre, a las 6:00 p.m., y se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano.

Las ‘leonas’, actuales subcampeonas del torneo colombiano, ya saben lo que es jugar Libertadores, certamen en el cual han conseguido disputar la final en dos ocasiones, perdiendo contra Corinthians en 2021 y 2024.

Ante esto, Independiente Santa Fe se reforzó de gran manera y espera que, en este 2025, pueda alzar el título de la Copa Libertadores, para convertirse en el segundo equipo colombiano en ganarlo, después de Atlético Huila en 2018.

Debuta Deportivo Cali

Por otra parte, las ‘azucareras’, el otro equipo colombiano en el torneo, se estrena en el certamen continental. Deportivo Cali debuta en la Copa Libertadores Femenina y lo hará ante Libertad de Paraguay.

El compromiso será este viernes 3 de octubre y se disputará en el estadio Nuevo Francisco Urbano a las 2:00 p.m. Las caleñas hacen parte del grupo D junto a Libertad, Nacional de Uruguay y Universidad de Chile.

Escuche W Radio en vivo aquí: