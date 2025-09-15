Santa Fe pegó primero en la ida: las ‘Leonas’ vencieron 1-0 a Deportivo Cali

Las jugadoras de Santa Fe celebran su gol en la final de la Liga femenina / Twitter: @LeonasSantaFe.

Se disputó la final ida de la Liga Femenina entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali. El equipo capitalino se llevó los primeros 90 minutos con la victoria tras el gol de Katherine Valbuena al minuto 48’.

Si las estadísticas son para romperlas, Santa Fe comenzó con senda victoriosa, porque en la historia de liga femenina nunca había podido vencer al equipo del Valle del Cauca, esto con un historial de cinco victorias y cinco empates para las ‘verdiblancas’.

Un primer tiempo donde por el lado de Santa Fe, la lesión de Heidy Mosquera, una delantera que ha sido histórica por sus goles, apareció como inicialista en el equipo de Omar Ramírez, pero tuvo que ser sustituida por una lesión.

Ahora bien, sin muchas opciones ambos equipos se fueron en tablas al camerino.

El segundo tiempo tuvo el único gol del partido, dejando a Valbuena como anotadora tras un pase certero de Mariana Zamorano y una jugada estudiada por parte de las ‘leonas’.

Deportivo Cali luchó el resto del segundo tiempo con 10 jugadoras, ya que Yesica Bermeo vio la tarjeta roja luego de haber entrado con los taches arriba sobre Isabella Díaz, esta fue la única acción revisada por el VAR, que recordemos sí es utilizado en la final de la competición femenina.

Vale la pena recordar que la capitana y 10 de Independiente Santa Fe, María Camila Reyes, también tuvo que salir por una dolencia en su tobillo.