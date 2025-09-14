Santa Fe regresó al grupo de los ocho en La Liga: derrotó a Unión Magdalena 2-0
El partido se jugó por la jornada 11 de la Liga BetPlay II.
Santa Fe y Unión Magdalena se vieron las caras en el Estadio Nemesio Camacho el Campín por la fecha 11 de la Liga BetPlay II.
‘Los Leones’, con 16 puntos en la tabla de clasificación, llegan regresó al grupo de los 8.
Por su parte, el Unión Magdalena está en el puesto 16 con 11 unidades.
Reviva el minuto a minuto en vivo del partido:
Final del partido, Independiente Santa Fe 2, Unión Magdalena 0.
Final segunda parte, Independiente Santa Fe 2, Unión Magdalena 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Marcelo Meli sustituyendo a Santiago Mosquera.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Alexis Zapata sustituyendo a Hugo Rodallega.
Falta de Ángelo Rodríguez (Independiente Santa Fe).
Gabriel Arrieta (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Yairo Moreno (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Gabriel Arrieta (Unión Magdalena).
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Gabriel Arrieta sustituyendo a Ricardo Márquez.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Edgar Lastre sustituyendo a Jhon Lerma.
¡Gooooool! Independiente Santa Fe 2, Unión Magdalena 0. Christian Mafla (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Santiago Mosquera tras un contraataque.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Santiago Mosquera.
Remate rechazado de Jimmy Congo (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área.
Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe).
Jhon Lerma (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe).
Jimmy Congo (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ángelo Rodríguez (Independiente Santa Fe).
Jimmy Congo (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Ángelo Rodríguez sustituyendo a Omar Fernández.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Joaquín Mattalia (Unión Magdalena).
Remate fallado por Yairo Moreno (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Omar Fernández.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Emmanuel Olivera.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Santiago Mosquera.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Cristian Iguarán sustituyendo a Jannenson Sarmiento.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Royscer Colpa sustituyendo a José Mercado.
¡Gooooool! Independiente Santa Fe 1, Unión Magdalena 0. Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Joaquín Mattalia.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Christian Mafla (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Santiago Mosquera con un centro al área.
Remate fallado por Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde muy cerca muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Héctor Urrego.
Remate rechazado de Christian Mafla (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Yairo Moreno.
Yairo Moreno (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Ricardo Márquez (Unión Magdalena).
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Joaquín Mattalia.
Remate rechazado de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde muy cerca. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Joaquín Mattalia.
Remate fallado por Omar Fernández (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Santiago Mosquera con un centro al área.
Cambio en Unión Magdalena, entra al campo Jimmy Congo sustituyendo a Roberto Hinojosa.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
José Mercado (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fabián Cantillo (Unión Magdalena) ha visto tarjeta roja.
Decisión del VAR: Se revoca la Tarjeta Roja Héctor Urrego (Unión Magdalena).
Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabián Cantillo (Unión Magdalena).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Yílmar Velásquez intentó un pase en profundidad pero Edwar López estaba en posición de fuera de juego.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Yairo Moreno sustituyendo a Ewil Murillo.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Edwar López sustituyendo a Elvis Perlaza.
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Iván Scarpeta intentó un pase en profundidad pero Christian Mafla estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Elvis Perlaza.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Jannenson Sarmiento (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Ricardo Márquez.
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Omar Fernández intentó un pase en profundidad pero Christian Mafla estaba en posición de fuera de juego.
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Roberto Hinojosa (Unión Magdalena).
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Daniel Torres.
Remate rechazado de Fabián Cantillo (Unión Magdalena) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jannenson Sarmiento con un centro al área.
Falta de Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe).
Fabián Cantillo (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate rechazado de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Ewil Murillo con un pase de cabeza.
Empieza segunda parte Independiente Santa Fe 0, Unión Magdalena 0.
Final primera parte, Independiente Santa Fe 0, Unión Magdalena 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda tras un saque de esquina.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Joaquín Mattalia (Unión Magdalena).
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Jhon Lerma.
Remate fallado por Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Héctor Urrego.
Falta de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Jhon Lerma (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ewil Murillo con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate fallado por Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Omar Fernández.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
Remate fallado por Dilan Ortíz (Unión Magdalena) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Ewil Murillo.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Emmanuel Olivera.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Omar Fernández.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Dilan Ortíz.
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Lerma (Unión Magdalena).
Falta de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Héctor Urrego (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Roberto Hinojosa (Unión Magdalena).
Remate fallado por Daniel Torres (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jhon Lerma (Unión Magdalena).
Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Mercado (Unión Magdalena).
Remate fallado por Juan Tello (Unión Magdalena) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ricardo Márquez (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Tello.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por José Mercado.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Omar Fernández (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Yílmar Velásquez.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Santiago Mosquera intentó un pase en profundidad pero Ewil Murillo estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento