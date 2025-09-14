🔴Santa Fe vs. Unión Magdalena EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido por la Liga colombiana

Santa Fe y Unión Magdalena se ven las caras en el Estadio Nemesio Camacho el Campín por la fecha 11 de la Liga BetPlay II.

‘Los Leones’, con 13 puntos en total en la tabla de clasificación, buscan salir victoriosos ante Unión Magdalena y seguir subiendo.

Por su parte, el Unión Magdalena llega a este partido después de ganarle el clásico de la costa al Junior de Barranquilla por 3-1.