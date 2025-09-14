🔴Santa Fe vs. Unión Magdalena EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido por la Liga colombiana
El partido se juega por la jornada 11 de la Liga BetPlay II.
Santa Fe y Unión Magdalena se ven las caras en el Estadio Nemesio Camacho el Campín por la fecha 11 de la Liga BetPlay II.
‘Los Leones’, con 13 puntos en total en la tabla de clasificación, buscan salir victoriosos ante Unión Magdalena y seguir subiendo.
Por su parte, el Unión Magdalena llega a este partido después de ganarle el clásico de la costa al Junior de Barranquilla por 3-1.
Siga el minuto a minuto en vivo:
Final primera parte, Independiente Santa Fe 0, Unión Magdalena 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 3 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Yílmar Velásquez (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda tras un saque de esquina.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Joaquín Mattalia (Unión Magdalena).
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Jhon Lerma.
Remate fallado por Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado.
Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Héctor Urrego.
Falta de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Jhon Lerma (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Ewil Murillo con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área.
Remate fallado por Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área sale rozando la escuadra izquierda. Asistencia de Omar Fernández.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) remate con la izquierda escorado desde la izquierda.
Remate fallado por Dilan Ortíz (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado.
Corner,Unión Magdalena. Corner cometido por Ewil Murillo.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Emmanuel Olivera.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Omar Fernández.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Dilan Ortíz.
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Lerma (Unión Magdalena).
Falta de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Héctor Urrego (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Torres (Independiente Santa Fe).
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en campo contrario.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (Independiente Santa Fe).
Remate fallado por Daniel Torres (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que sale rozando el larguero.
Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Mercado (Unión Magdalena).
Remate fallado por Juan Tello (Unión Magdalena) remate con la derecha desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ricardo Márquez (Unión Magdalena) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Juan Tello con un pase de cabeza.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Iván Scarpeta (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Omar Fernández con un centro al área.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por José Mercado.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
Roberto Hinojosa (Unión Magdalena) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Santiago Mosquera intentó un pase en profundidad pero Ewil Murillo estaba en posición de fuera de juego.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento