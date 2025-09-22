Deportivo Cali es el nuevo campeón del fútbol colombiano femenino, venció en penales a Santa Fe

Este domingo, 21 de septiembre, se jugó la final del fútbol profesional colombiano femenino. Este encuentro tuvo como protagonistas a Santa Fe y al Deportivo Cali.

Recordemos que el equipo capitalino se llevó el triunfo en el partido de ida tras el gol de Katherine Valbuena.

El encuentro inició con bastante intensidad, pero con poco juego. A medida que pasaban los minutos, se notaba la tensión y el nerviosismo por parte de ambos equipos, que no querían cometer errores.

Durante la gran mayoría de la primera parte, las jugadoras cometieron muchas infracciones; antes del minuto cuarenta de juego, la jueza ya había amonestado a cuatro futbolistas.

Cuando parecía que el primer tiempo terminaría en empate, el conjunto caleño logró igualar el marcador global. Leidy Lorena Cobos, con una gran jugada, logró anotar. Así finalizó la primera parte.

Ya empezado el segundo tiempo del encuentro, la tónica del partido se mantuvo: un encuentro muy cortado por las infracciones y con poco despliegue futbolístico.

Santa Fe terminó los últimos minutos del encuentro con dos jugadoras menos, intentando forzar la definición desde el punto penal.

El encuentro finalizó 1-0 a favor del Deportivo Cali; sin embargo, había empate por la mínima en el marcador global, lo que obligó a que se defina al campeón mediante los lanzamientos desde el punto penal.

Tanda de penales

Mariana Zamorano (Santa Fe) falló su penal

Paola García (Cali) anotó

Daniela Garavito (Santa Fe)

Ingrid Guerra (Cali) anotó

Cristina Motta (Santa Fe) anotó

Lina Arboleda (Cali) anotó

Karen Hernández (Santa Fe) anotó

Kelly Ibarguen (Cali) anotó

Lizeth Aroca (Santa Fe) anotó

Loren Sánchez (Cali) anotó

Con este último penal, el Deportivo Cali se convirtió en el primer equipo bicampeón del fútbol colombiano femenino.