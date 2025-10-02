Santa Fe y Deportivo Cali en Copa Liberadores Femenina: fechas y horas de los partidos

Este jueves, 2 de octubre, comienza la edición 17 de la Conmebol Copa Libertadores Femenina que se realizará en Argentina e irá hasta el próximo 18 de octubre. Cuenta con 16 equipos y dos de ellos son colombianos: Independiente Santa Fe y Deportivo Cali

Así llega Independiente Santa Fe a la Libertadores

Las ‘leonas’ son subcampeonas del torneo colombiano, el cuadro bogotano ya sabe lo que es jugar Libertadores, certamen en el cual ha conseguido disputar la final en dos ocasiones, cayendo contra Corinthians en 2021 y 2024.

El cuadro dirigido por Omar Ramírez sufrió siete bajas previo a esta competencia, siendo la de Maria Camila Reyes, la ‘10’ cardenal y capitana, la más importante, a ella se suman: Heidy Mosquera, Micheel Baldallo, Sara Martínez, Nelly Córdoba, Laura Tovar y Gabriela Huertas.

Pero el equipo capitalino supo reforzar su plantilla con incorporaciknes como las de María Nela Carvajal, actual goleadora de la liga, Ysaura Viso, Juana Ortegón, Mariana Muñoz, Liz Katerine Osorio, Ana Milé González y Leury Basanta.

Grupo y fixture de Independiente Santa Fe

Las ‘Leonas’ integran el grupo A en compañía de: Corinthians, Independiente del Valle y Always Ready.

Santa Fe debutará el 2 de octubre a las 6:00 p.m. contra Always Ready en el estadio Florencio Sola.

Partido 2: Independiente del Valle vs Santa Fe, domingo 5 de octubre, 6:00 p.m.

Partido 3: Santa Fe vs Corinthians, miércoles 8 de octubre, 6:00 p.m.

Deportivo Cali: presente de las vigentes campeonas

Las ‘azucareras’ repitieron título en el rentado nacional y llegan a la Libertadores con una baja importantísima en el frente de ataque: Ingrid Guerra.

La goleadora presentó “un trauma en el tobillo derecho con herida profunda en la región del talón, se requirió intervención quirúrgica y tendrá una incapacidad aproximada de un mes”

A Guerra se suma Juan Sebastián Solís, el asistente técnico del equipo ya que decidió continuar con otros proyectos profesionales.

Las dirigidas por Jhon Alber Ortíz reforzaron el frente de ataque con María Marquínez y con Sindy Sánchez.

Grupo y fixture del Deportivo Cali

El equipo vallecaucano está ubicado en el grupo D junto a Libertad de Paraguay, Nacional de Uruguay y el Club Universitario de Chile.