Dura sanción contra Alfredo Morelos: esto es lo que deberá pagar

Alfredo Morelos fue sancionado con severidad. Así lo informó el Comité Disciplinario del Campeonato de Fútbol Colombiano a través de un comunicado, indicando lo siguiente: “Sancionar al señor Alfredo José Morelos Avilez, jugador del registro del Club Atlético Nacional S.A. (“Nacional”) con suspensión de dos (2) semanas y multa de sesenta (60) SMLMV equivalentes a ochenta y cinco millones cuatrocientos diez mil pesos ($85.410.000), por incurrir en la infracción descrita en el literal f) del artículo 64 del CDU de la FCF, en el partido disputado por la 14ª Fecha de la Liga BetPlay DIMAYOR II 2025, entre el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. y el Club Atlético Nacional S.A.”.

https://es.scribd.com/document/933701563/Resolucion-No-103-de-2025-Comite-Disciplinario-Del-Campeonato

El castigo a Morelos se originó en el penalti que el árbitro Jairo Mayorga pitó ese día a favor de Nacional. “Se concluye que el jugador Alfredo José Morelos Avilez actuó con la intención de causar una decisión incorrecta de un oficial de partido o contribuir en un error de juicio y en consecuencia hacerlo adoptar una decisión incorrecta”.

Esta sanción se publica luego de que el Comité Disciplinario ordenara una investigación a solicitud de la comisión arbitral. Mayorga otorgó un penal a favor del cuadro antioqueño luego de una supuesta acción de falta del jugador Arlen Banguero.

La confusión radicó en que el central no otorgó la acción de penal a favor de Nacional, pero tras la intervención del VAR manejado ese partido por Nicolás Gallo, la decisión se cambió.

