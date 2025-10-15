Deportivo Cali venció a Colo Colo y está en la final de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali vs. Colo-Colo en la semifinal de la Copa Libertadores Femenina 2025 / CONMEBOL

Deportivo Cali logró la hazaña, venció desde el punto penal 5-4 a Colo Colo y se instaló en la final de la Copa Libertadores Femenina.

💚💫 ¡Un equipo que ya hizo historia! ¡@CaliFemenino se clasificó por primera vez a una Final de CONMEBOL #LibertadoresFEM!#LaGloriaEsDeEllas pic.twitter.com/kOX4pshM54 — CONMEBOL Libertadores Femenina (@LibertadoresFEM) October 15, 2025

El primer tiempo del encuentro no tuvo superioridad de ningún equipo. Deportivo Cali de conseguir su primera final, mientras que Colo Colo buscó volver a llegar a la final y coronarse campeonas nuevamente tras 2012.

La guardameta del equipo chileno, Daniela Torrero, se encargó de neutralizar varios ataques del equipo colombiano, no solo con Melanin Aponzá sino con Michelle Vásquez.

Por su parte, las dirigidas por Jhon Alber Ortíz en el segundo tiempo tuvo opciones de sobra para irse arriba en el marcador, pero no lograron capitalizarlas en goles, nuevamente con Melanin Aponzá como referente en el frente de ataque.

El encuentro finalizó 0-0 y el pase a la final se definió desde el punto penal, teniendo a Luisa Agudelo como protagonista, mientras que Tatiel Silveira, la técnica del conjunto chileno, modificó a su guardameta e ingresó Bernardina.

Stefanía Perlaza se encargó de anotar el último gol dándole el pase a la final, siendo esta la primera para el conjunto ‘verdiblanco’.

Ahora las dirigidas por Jhon Alber Ortíz esperan rival: Ferroviaria o Corinthians, las vigentes campeonas.