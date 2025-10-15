Deportivo Cali venció a Colo Colo y está en la final de la Copa Libertadores Femenina
El conjunto ‘verdiblanco’ se impuso por penales ante el equipo chileno y jugará su primera final en el torneo internacional.
Deportivo Cali logró la hazaña, venció desde el punto penal 5-4 a Colo Colo y se instaló en la final de la Copa Libertadores Femenina.
El primer tiempo del encuentro no tuvo superioridad de ningún equipo. Deportivo Cali de conseguir su primera final, mientras que Colo Colo buscó volver a llegar a la final y coronarse campeonas nuevamente tras 2012.
- Lea más: Deportivo Cali venció 2-0 a Sao Paulo y se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina
La guardameta del equipo chileno, Daniela Torrero, se encargó de neutralizar varios ataques del equipo colombiano, no solo con Melanin Aponzá sino con Michelle Vásquez.
Por su parte, las dirigidas por Jhon Alber Ortíz en el segundo tiempo tuvo opciones de sobra para irse arriba en el marcador, pero no lograron capitalizarlas en goles, nuevamente con Melanin Aponzá como referente en el frente de ataque.
El encuentro finalizó 0-0 y el pase a la final se definió desde el punto penal, teniendo a Luisa Agudelo como protagonista, mientras que Tatiel Silveira, la técnica del conjunto chileno, modificó a su guardameta e ingresó Bernardina.
Stefanía Perlaza se encargó de anotar el último gol dándole el pase a la final, siendo esta la primera para el conjunto ‘verdiblanco’.
- Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo
Ahora las dirigidas por Jhon Alber Ortíz esperan rival: Ferroviaria o Corinthians, las vigentes campeonas.