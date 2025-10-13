Deportivo Cali venció 2-0 a Sao Paulo y se instaló en las semifinales de la Copa Libertadores Femenina

Deportivo Cali venció a São Paulo en cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina. El equipo colombiano se impuso con goles de María Marquinez y Paola García y consiguió su pase a la semifinal.

¡SEMIFINALISTAS! 💚



El esfuerzo, la fe y la unión nos trajeron hasta aquí. Seguimos soñando, seguimos luchando ¡porque este equipo puede con todo! 🇳🇬#VamosCali#DeportivoCaliFemenino#LibertadoresFemenina pic.twitter.com/9IC1rtdY4Y — Deportivo Cali Femenino (@CaliFemenino) October 13, 2025

Las dirigidas por Jhon Albert Ortíz continúan en la búsqueda del sueño continental, recordemos que la única vez que Colombia ha logrado levantar el campeonato, fue en 2018 con Atlético Huila.

Ahora, las bicampeonas de Colombia intentarán superar lo hecho en su participación en 2022, donde lograron llegar a semifinales y cayeron 1-0 contra Palmeiras.

Deportivo Cali ahora deberá enfrentar a Colo Colo, que se impuso 1-0 a Libertad de Paraguay, para llegar a esta instancia, el duelo será el próximo miércoles 15 de octubre a las 2:00 p.m. hora colombiana.

La otra semifinal la disputarán los brasileños Corinthians y Ferroviária, tras las respectivas goleadas logradas el sábado ante Boca Juniors (4-0) e Independiente del Valle (3-0).

