Fin del sueño mundialista: Colombia perdió 1-0 ante Argentina en las semifinales del Mundial Sub-20

Este miércoles, 15 de octubre, la Selección Colombia Sub-20 disputó las semifinales de la Copa Mundial de la FIFA Sub-20, ante Argentina.

El combinado nacional cayó derrotado 1- 0 ante Argentina. La ausencia de Néiser Villareal y la lesión de Canchimbo, influyeron en la actuación de los dirigidos por Cesar Torres.

Primer tiempo: permisividad arbitral

Durante la primera parte, al equipo Colombiano se le notó un poco nervioso, no pudo hacerse con la posesión del balón y Argentina controló el encuentro durante los primeros minutos.

No obstante, la mejor armada de los colombianos apareció: las bandas, al igual que contra España, el mandó del ataque lo tomaron Canchimbo y Perea, sus jugadas individuales le dieron a Colombia un nuevo aire con el que atacar.

No fue hasta el minuto 35 que Joel Canchimbo tuvo que salir lesionado, al extremo derecho de Colombia se le vio muy afectado a tal punto que se le vio llorando en el banco de suplentes.

Por su parte, Argentina se mostró firme con su línea de 5 y aprovechó algunas distracciones de los ‘cafeteros’ para atacar.

Segundo tiempo: Debacle colombiana

En el segundo tiempo la dinámica no cambió con respecto a lo visto en la primera parte. Colombia siguió insistiendo por las bandas como su mejor arma y Argentina resistió la marea.

Colombia supo crear oportunidades y tuvo las más claras; sin embargo, la imprecisión Aristizábal y la gran actuación del arquero Barbi le negaron el gol.

En el minuto 72 del partido, Argentina logró abrir el marcador con una gran definición de Silvetti.

El desespero se apoderó de los colombianos y resultó en la expulsión de Rentería tras una doble amarilla.

Pese a que Colombia insistió, no fue capaz de revertir el marcador y perdió el encuentro. Ahora se medirá ante Francia en el partido por tercer puesto.