Al final, el marcador sepulta todo reclamo: Hernán Peláez tras clasificación de Colombia

Hernán Peláez, reconocido periodista deportivo de W Radio, analizó la clasificación de la Selección Colombia al Mundial 2026 luego de golear 3-0 a Bolivia en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Colombia tuvo pasajes discretísimos, pero al final la victoria llegó 3-0 ante un equipo boliviano que también se arrimó, encontrando en Camilo Vargas una muy buena respuesta”, afirmó.

Peláez exaltó el papel que tuvieron Jefferson Lerma y Richard Ríos dándole seguridad y equilibrio al equipo. Asimismo, destacó el gol de James Rodríguez, quien se convirtió en el máximo anotado de Colombia en las Eliminatorias.

“Certifican que el equipo, en ese aspecto (ofensivo), anda bien. Ahora, se confirmó que jugando mal también se gana. Al final el marcador sepulta todo el reclamo y oscurece cualquier protesta”, concluyó.

Ahora, la Tricolor enfrentará a Venezuela en la última jornada de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026.