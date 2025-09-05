El código iframe se ha copiado en el portapapeles

“Colombia tiene que aprovechar que Bolivia tiene que proponer”: análisis de Hernán Peláez

El periodista deportivo Hernán Peláez analizó el primer tiempo de la Selección Colombia ante Bolivia, partido que se juega en el estadio Metropolitano de Barranquilla.

“Bolivia, después de recibir el gol, salió un poco más. Tienen que dar ventajas defensivas y ahí es donde Colombia tiene que aprovechar”, afirmó.

A pesar de que Colombia se puso arriba en el marcador (1-0) al término del primer tiempo, Peláez fue crítico con varios jugadores de la Tricolor como Davinson Sánchez y Jhon Arias.

“Davinson Sánchez con muchas dudas y Lucumí como contagiándose”, aseguró.

“Los que sí pueden mejorar son Arias, James y Luis Díaz. Deben estar cerquita porque Bolivia va a seguir molestando”, añadió.

Finalmente, reconoció el trabajo de Richard Ríos en el mediocampo, complementando a Jefferson Lerma y dándole equilibrio al equipo de Néstor Lorenzo.