Fixture Fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas: Fechas, cómo ver y hora de partidos

A falta para que se terminen las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, son varias las selecciones que ya aseguraron su cupo en la Copa del Mundo.

Argentina, la campeona del mundo y de América, será cabeza de serie en el Mundial tras clasificarse primera de la Eliminatoria.

Ecuador y Paraguay, las dos grandes revelaciones del torneo, también firmaron su clasificación y ya piensan en la cómo hacer una buena presentación en la Copa del Mundo.

La pentacampeona, Brasil, aunque no fue tan determinante como en otras Eliminatorias, también aseguró su cupo en el torneo más importante del fútbol.

De otro lado, el panorama para Chile y Perú no fue confortable, teniendo un mal rendimiento durante el torneo y quedando eliminados varias jornadas antes del fin de las clasificatorias.

Vea aquí: Néstor Lorenzo reveló el momento en el que decidió convocar a Dayro Moreno a la Selección Colombia

¿Dónde ver el partido Venezuela vs. Colombia por Eliminatorias?

Este partido podrá verse en Colombia a través del Canal Caracol y RCN Televisión, dueños de los derechos de transmisión. No obstante, las personas pueden escuchar la transmisión del partido por la señal y los canales digitales de W Radio.

¿Cómo es el fixture de la fecha 18 de las Eliminatorias Sudamericanas?

Ecuador vs. Argentina - 9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde

9 de septiembre de 2025, a las 6:00 de la tarde Chile vs. Uruguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde Bolivia vs. Brasil - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde Venezuela vs. Colombia - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde Perú vs. Paraguay - 9 de septiembre de 2025, a las 6:30 de la tarde

Así está la tabla de las Eliminatorias