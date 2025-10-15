Colombia ya no jugará contra Nigeria en amistoso de noviembre

La Selección Colombia venció a México en su primer amistoso / EFE/ Carlos Ramírez / Carlos Ramírez

La Selección Colombia ahora busca nuevo rival, tenía todo preparado para los partidos amistosos de noviembre pero el juego contra Nigeria deberá ser cancelado.

¿Por qué Nigeria no podrá disputar el amistoso?

El equipo africano deberá buscar su tiquete al Mundial ya que se quedó sin cupo directo. Nigeria finalizó en la segunda posición con 17 unidades, luego de haber disputado el juego contra Benín y vencer 4-0.

En las eliminatorias africanas clasifican los primeros de los nueve grupos y los cuatro mejores segundos deberán jugar un repechaje en duelos de eliminación directa.

Por calendario, estos playoffs se jugarían entre el 13 y 16 de noviembre, así que Nigeria no podría presentarse al amistoso con Colombia.

¿Qué juegos le restan a Colombia?

Por ahora el único juego que tiene anunciado y vigente la Selección Colombia es contra Nueva Zelanda, el cual se disputaría el próximo 15 de noviembre en el Chase Stadium en Fort Lauderdale.