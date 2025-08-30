Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido Águilas Doradas vs. Millonarios

Millonarios enfrenta a Deportivo Cali, por encuentro válido de la Liga BetPlay II 2025 de la fecha 6, en el Estadio Nemecio Camacho El Campin. (Colprensa - Lina Gasca). / Lina Gasca

Este viernes 29 de agosto, se disputó el encuentro entre Aguilas Doradas y Millonarios en el Estadio Alberto Grisales, válido por la jornada 9 de la Liga BetPlay. El compromiso terminó con una victoria (1-2) del cuadro ‘Embajador’, lo que le permite respirar en la tabla de posiciones.

Al minuto 30, Jorge Rivaldo inauguró el marcador para el equipo antioqueño, mientras que Alex Castro lo igualaría finalizando el primer tiempo con gol al 45+2. Sobre el final del partido, Juan Pereira marcaría el tanto de la victoria al minuto 90 para darle al equipo ‘azul’ la victoria y los tres puntos.

¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios?

1. Junior de Barranquilla: 20 puntos

2. Independiente Medellín: 16 puntos

3. Deportes Tolima: 16 puntos

4. Fortaleza: 14 puntos

5. Llaneros: 14 puntos

6. Atlético Nacional: 13 puntos

7. Deportivo Pereira: 12 puntos

8. Independiente Santa Fe: 12 puntos

9. Atlético Bucaramanga: 10 puntos

10. Envigado: 10 puntos

11. Deportivo Cali: 10 puntos

12. La Equidad: 9 puntos

13. Alianza FC: 9 puntos

14. Unión Magdalena: 8 puntos

15. Millonarios: 7 puntos

16. Boyacá Chico: 7 puntos

17. Águilas Doradas: 7 puntos

18. Deportivo pasto: 5 puntos

19. América de Cali: 5 puntos

20. Once Caldas: 3 puntos

