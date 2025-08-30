Así quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras el partido Águilas Doradas vs. Millonarios
Millonarios ganó un partido clave y subió cuatro posiciones en la tabla.
Este viernes 29 de agosto, se disputó el encuentro entre Aguilas Doradas y Millonarios en el Estadio Alberto Grisales, válido por la jornada 9 de la Liga BetPlay. El compromiso terminó con una victoria (1-2) del cuadro ‘Embajador’, lo que le permite respirar en la tabla de posiciones.
Al minuto 30, Jorge Rivaldo inauguró el marcador para el equipo antioqueño, mientras que Alex Castro lo igualaría finalizando el primer tiempo con gol al 45+2. Sobre el final del partido, Juan Pereira marcaría el tanto de la victoria al minuto 90 para darle al equipo ‘azul’ la victoria y los tres puntos.
¿Cómo quedó la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Millonarios?
1. Junior de Barranquilla: 20 puntos
2. Independiente Medellín: 16 puntos
3. Deportes Tolima: 16 puntos
4. Fortaleza: 14 puntos
5. Llaneros: 14 puntos
6. Atlético Nacional: 13 puntos
7. Deportivo Pereira: 12 puntos
8. Independiente Santa Fe: 12 puntos
9. Atlético Bucaramanga: 10 puntos
10. Envigado: 10 puntos
11. Deportivo Cali: 10 puntos
12. La Equidad: 9 puntos
13. Alianza FC: 9 puntos
14. Unión Magdalena: 8 puntos
15. Millonarios: 7 puntos
16. Boyacá Chico: 7 puntos
17. Águilas Doradas: 7 puntos
18. Deportivo pasto: 5 puntos
19. América de Cali: 5 puntos
20. Once Caldas: 3 puntos
