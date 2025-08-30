Camila Osorio ganó junto a la china Yue Yuan y avanzan en el torneo de dobles del US Open 2025

Camila Osorio durante su encuentro ante Lulu Sun en el US Open 2025 FOTO: Robert Prange/Getty Images / Robert Prange

Los colombianos continúan siendo protagonistas alrededor del mundo y ahora es el caso de la cucuteña Camila Osorio, quien pese a caer eliminada en primera ronda del cuadro de sencillos, ha salido victoriosa en su debut en el torneo de dobles.

En Nueva York, Osorio hace su 13° aparición en el dobles de un Grand Slam y la cuarta en el US Open, ahora con la china Yue Yuan como dupla en Nueva York, 67° del ranking WTA en dobles y 100° en sencillos.

En su primer encuentro como dupla han derrotado a la eslovaca Tereza Mihalikova y la británica Olivia Nicholls, 15° cabeza de serie del cuadro principal, por 6-2, 4-6, 6-4 en poco más de dos horas de juego para anotarse en la segunda del certamen estadounidense.

En el primer set lograron concretar dos quiebres clave en el cuarto y octavo juego para tomar la delantera en el marcador tras 34 minutos. Entretanto, el segundo lo cederían tras perder cuatro de los últimos cinco juegos, dos de ellos al saque.

Finalmente, Osorio y Yuan se impondrían remontando un 0-2, donde se recuperaron de un ‘break’ en contra, sumaron cinco juegos al hilo y aunque cedieron su servicio una ocasión más, sellarían su triunfo en el décimo ‘game’.

En busca de la tercera ronda enfrentarán ahora a la rusa Anna Blinkova y la polaca Magdalena Frech quienes ganaron a las rusas Polina Kudermetova y Anastasia Potapova por 7-5, 6-4.

