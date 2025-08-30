América de Cali hizo oficial el regreso de Adrián Ramos: Será su tercera etapa en el club

Adrián Ramos con el América de Cali | Foto: Daniel Garzon Herazo/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Continúa el movimiento en el mercado de fichajes de la Liga Betplay 2025-II y para el América de Cali, tras los recientes anuncios de Andrés Tello y Andrés Felipe Roa, ahora el club ‘escarlata’ ha hecho público el regreso de uno de sus grandes ídolos como lo es Adrián Ramos.

Con 39 años, Ramos se había “retirado” en diciembre de 2024; sin embargo, en enero del presente año, comentó que su retiro no era definitivo y buscaba otros proyectos.

El delantero caucano regresa tras ocho meses sin disputar un encuentro profesional, con su aparición más reciente realizada el pasado 15 de diciembre de 2024, donde disputó 44 minutos ante Atlético Nacional en la final de la Copa Betplay que ganaría el conjunto ‘verdolaga’ por 3-1 en el global.

¿Que números tiene Adrián Ramos con el América de Cali?

Con los ‘diablos rojos’, Ramos ha disputado dos etapas previas: La primera entre 2007 y 2009, con 35 encuentros, anotando 21 goles y sin asistencias.

La segunda llegaría tras su paso por Europa, donde hizo parte del Hertha Berlín, el Borussia Dortmund y el Granada CF. En su regreso a Cali, desde 2019 hasta 2024, disputó 190 partidos, realizando siete anotaciones y repartiendo 18 asistencias.

Así anunció el América de Cali a Adrían Ramos:

📜 A esta historia le falta un capítulo más... 🫡 pic.twitter.com/aYjbNGGW1s — América de Cali (@AmericadeCali) August 30, 2025

