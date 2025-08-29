América de Cali suma dos nuevos refuerzos: Andrés Tello y Andrés Roa llegan desde el exterior

Restan solo horas para que cierre el mercado de pases de jugadores libres en Colombia y el América de Cali anunció dos nuevos fichajes que se unirán de cara al segundo semestre de la Liga Betplay 2025-II.

Concretamente, hablamos de Andrés Felipe Roa y Andrés Tello, dos mediocampistas que tienen recorrido por el futbol internacional, además de diferentes categorías de la Selección Colombia.

¿Qué recorrido tiene Andrés Tello?

Tello de 28 años y mediocentro, inició su carrera hace doce años en Envigado y dos años después, en 2015 fue fichado por la Juventus de Turín, donde no disputó partidos oficiales, pero si jugó siete encuentros con el ‘filial’ para luego ser cedido a otros equipos del país como Cagliari, Empoli, Benevento, Salernitana y el más reciente, Calcio Catania. En este ultimó disputó 12 encuentros, aportando una asistencia.

De igual manera, el antioqueño hizo parte de la Selección Colombia que participó en la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Nueva Zelanda 2015.

🇦🇹 ¡Bienvenido a la Pasión de un Pueblo, Andrés Tello! El habilidoso volante llega para reforzar el mediocampo Escarlata y aportar todo su talento vistiendo nuestra camiseta. 👹 pic.twitter.com/1AcU0N5WTY — América de Cali (@AmericadeCali) August 28, 2025

¿Que recorrido tiene Andrés Felipe Roa?

El atlanticense, que se desempeña como mediocentro ofensivo y tiene 32 años, también posee experiencia en el futbol colombiano, con el Deportivo Cali como su club más destacado, donde estuvo desde las categorías inferiores en 2013 hasta el 2021, disputando 137 partidos, anotando 16 goles y aportando 11 asistencias.

Tras su paso por el club ‘azucarero’ tuvo paso por Independiente, Argentinos Júniors y Huracán en Argentina, además del Al-Batin de Arabia Saudí y su más reciente club, el Panetolikos del futbol griego, donde jugó 29 encuentros con un gol y una asistencia.

Con la Selección Colombia de mayores, solo ha disputado dos amistosos, con 17 minutos ante Perú en 2015 y 24 minutos ante Haití en 2016.

🇦🇹 Con su visión y calidad, Andrés Felipe Roa se convierte en nuevo refuerzo de los Diablos Rojos. 👹 pic.twitter.com/9x3nKPuZYp — América de Cali (@AmericadeCali) August 29, 2025

