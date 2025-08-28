PSG y Chelsea, campeones de Europa y del mundo, principales rivales del Barcelona en Champions

PSG vence en los penales al Tottenham y es campeón de la Supercopa de Europa 2025: vea acá los goles (Photo by Damjan Zibert/Soccrates/Getty Images) / Soccrates Images

La visita del vigente campeón de la Champions League, el PSG, y el desplazamiento al campo del vencedor del Mundial de Clubes, el Chelsea, serán los principales escollos del Barcelona en la fase liga de la máxima competición europea, que ha deparado un sorteo relativamente benévolo para los intereses del club azulgrana.

Los de Hansi Flick también se enfrentarán al Eintracht, el Olympiacos y el Copenhague en casa, y se medirán al Newcastle, el Brujas y el Slavia Praga a domicilio. El calendario definitivo de fechas se dará a conocer el próximo sábado.

Barcelona y PSG se han enfrentado quince veces en partido oficial -nueve de ellas a partir del 2012-, con un balance de seis victorias, cuatro empates y cinco derrotas para los azulgranas.

Asimismo, otro aliciente del Barcelona-PSG será presenciar un nuevo pulso entre los dos grandes candidatos a ganar el Balón de Oro, Lamine Yamal y el exbarcelonista Ousmane Dembélé.

Y si el PSG se ha convertido en un rival habitual para el Barça en los últimos años, el Chelsea fue la némesis de los azulgranas en la primera década del siglo XXI, sobre todo cuando José Mourinho ocupaba el banquillo de Stanford Bridge.

Aunque el balance entre ambos equipos en partidos oficiales es casi parejo -seis victorias, seis empates y cinco derrotas para el Barcelona-, el estadio londinense trae gratos recuerdos a la afición ‘culer’ por el mítico gol de Andrés Iniesta en el minuto 93 que valió el billete para la final de la ‘Champions’ en 2009.

Más allá de PSG y Chelsea, la visita a St. James’s Park, hogar del Newcastle y uno de los estadios con más solera de Inglaterra, se presenta como el tercer encuentro más exigente para los de Flick. Ambos equipos se han enfrentado en cuatro ocasiones, la última en el curso 2002-2003, con un historial de tres triunfos y una derrota para el Barça.

En sus dos desplazamientos restantes, el conjunto catalán se medirá a dos rivales teóricamente inferiores, el Brujas y el Slavia Praga. Frente a los belgas, el último precedente es de 2002, y el balance es de un empate y tres derrotas; mientras que el Barcelona logró un empate y un triunfo en sus únicos choques ante los checos, en la fase de grupos de la Champions 2019-2020.

El equipo de Flick también recibirá en casa al Olympiacos, al Copenhague y al Eintracht Franfurt, un rival de amargo recuerdo para la hinchada culer, pues el equipo alemán eliminó a los azulgranas en los cuartos de final de la Europa League 2021-22 (1-1 y 2-3) en una noche marcada por la masiva presencia de aficionados rivales en las gradas del Camp Nou.

Más favorables son los registros ante el equipo griego y el checo, con un empate y una victoria en ambos casos. En cualquier caso, todos estos escollos, los más exigentes y también los teóricamente asequibles, deberán ser superados por el Barça si los azulgranas quieren aspirar a ganar la ‘Champions’ por sexta vez.

