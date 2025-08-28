Ivonne Chacón fichó por el Chicago Stars: es la futbolista colombiana más cara de la historia

Después de dos años en el Valencia, la delantera llegó al Levante en junio de 2024 y la pasada temporada disputó un total de 32 encuentros oficiales, acumulando 2.702 minutos de juego y convirtiéndose en la máxima goleadora del equipo con 11 tantos.

Noticia en desarrollo.

