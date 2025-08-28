Deportes

Ivonne Chacón fichó por el Chicago Stars: es la futbolista colombiana más cara de la historia

El Levante UD anunció este miércoles la venta de la delantera internacional colombiana Ivonne Chacón al Chicago Stars estadounidense.

Foto por José Manuel Alvarez Rey/JAR Sport Images/NurPhoto via Getty Images

Foto por José Manuel Alvarez Rey/JAR Sport Images/NurPhoto via Getty Images / NurPhoto

Después de dos años en el Valencia, la delantera llegó al Levante en junio de 2024 y la pasada temporada disputó un total de 32 encuentros oficiales, acumulando 2.702 minutos de juego y convirtiéndose en la máxima goleadora del equipo con 11 tantos.

Noticia en desarrollo.

