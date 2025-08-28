Sorteo de la UEFA Champions League: equipos, hora y por dónde verlo

Sorteo de la Champions League. FOTO: Kristian Skeie UEFA/UEFA /Getty Images. / Kristian Skeie - UEFA

Este miércoles, 27 de agosto, se jugaron los partidos finales de la fase de clasificación para la Champions League y se definió la totalidad de los equipos que jugaran la próxima edición del torneo más importante de clubes en Europa.

Fase precia de clasificación

La fase de clasificación de la UEFA Champions League tuvo cuatro fases, en las cuales se descartaron al menos 45 equipos.

El play-off final tuvo los siguientes encuentros:

Bodo Glimt vs. Sturm Graz

Celtic vs. Kairat Almaty

Copenhague vs. Basilea

Qarabağ Ağdam vs. Ferencvaros

Pafos FC vs. Estrella roja de Belgrado

Fenerbahce vs. Benfica

Rangers vs. Brujas

Finalmente, los últimos clasificados a la fase liga de la Champions son:

Bodo Glimt

Kairat Almaty

Copenhague

Qarabağ Ağdam

Pafos FC

Benfica

Brujas

¿Cuándo es el sorteo de la UEFA Champions League 25-26?

El sorteo que dará inicio a la competencia se llevará a cabo el día 28 de agosto, desde Francia.

¿Por dónde se puede ver el Sorteo?

La transmisión del sorteo para Colombia estará a cargo de Disney+ a partir de las 12:00 del mediodía.

¿Hay colombianos en la competencia?

La cuota cafetera estará a cargo de 7 jugadores, los cuales en su mayoría son contantemente llamados a la Selección Colombia.

Luis Díaz

Uno de los fichajes más sonados en el mundo fue el del extremo izquierdo colombiano. El guajiro dejó de ser jugador del Liverpool y ahora defiende la camiseta del Bayern Múnich.

El equipo ‘Bavaro’ es frecuentemente uno de los candidatos a llevarse el título.

Luis Javier Suárez

Otro jugador que recientemente cambió de equipo es Luis Suárez, quien fue traspasado al Sporting de Lisboa.

Davinson Sánchez y Carlos Cuesta

Los defensores centrales del Galatasaray, también buscarán quedarse con la ‘orejona’. Sin embargo, ambos jugadores han estado inmiscuidos en rumores que los ponen fuera de Turquía, hasta la fecha nada oficial.

Richard Ríos

Al igual que Díaz y Suárez, el mediocampista de la Selección Colombia cambió de aires para el inicio de la temporada 25/26. Benfica, su nuevo equipo, se clasificó para esta instancia a través de los play-offs.

Juan Cabal

El defensor central de la Juventus afrontará esta temporada con la esperanza de quedarse con todos los títulos que disputa la ‘Vecchia signora’.

El exjugador de Atlético Nacional se perdió toda la temporada pasada tras sufrir una lesión en una de sus rodillas.

Kevin Medina

El último jugador colombiano que hará parte de la Champions es Kevin Medina, el oriundo de Urabá, hace parte del conjunto Qarabağ Ağdam de Azerbaiyán.

Nota: Es de aclarar que el mercado de fichajes en Europa finaliza a inicios de Europa, por ende, es posible que algunos de los jugadores mencionados, terminen abandonado su club.

Equipos que estarán en el sorteo

Formato de la Champions

“A partir de la temporada 2024/25, los 36 clubes participantes disputarán una fase liga de la Champions League (la antigua fase de grupos) para dar a cuatro equipos más la oportunidad de competir contra los mejores clubes de Europa. Estos 36 conjuntos participarán en una competición de liga única en la que todos competirán en una clasificación común”, explica la UEFA en su página web.

para dar a cuatro equipos más la oportunidad de competir contra los mejores clubes de Europa. en la que todos competirán en una clasificación común”, explica la UEFA en su página web. Adicionalmente, “los equipos jugarán ocho partidos en la nueva fase liga (antigua fase de grupos). Ya no jugarán dos veces contra tres rivales (en casa y fuera), sino que se enfrentarán a ocho equipos diferentes, jugando la mitad de ellos en casa y la otra mitad fuera”, dijo la UEFA.

Clasificación y eliminados

Ahora, con este nuevo formato de Champions, la forma de clasificar a la siguiente ronda también cambia.