Con doblete de Messi, Inter Miami derrotó al Orlando City y clasificó a la final de la Leagues Cup. Rich Storry/Getty Images/AFP (Photo by Rich Storry / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP) / RICH STORRY

Lionel Messi volvió y el Inter Miami sonrió. Tras una primera parte más bien desconectado, el astro argentino marcó dos goles y, apoyado por unos fantásticos Luis Suárez y Jordi Alba, selló el pase a la final de la Leagues Cup.

El equipo violeta dio la vuelta en la segunda parte al gol inicial de Marco Pasalic. Tres goles, el primero de ellos tras un penalti que significó la expulsión por doble amarilla de un jugador rival, firmaron la gesta.

La presencia o ausencia de Messi en el partido, tras haberse perdido cuatro encuentros desde su lesión del pasado 2 de agosto contra Necaxa, había sido la principal incógnita de la noche.

Pero el argentino despejó parcialmente la duda cuando llegó vestido de corto al campo, y por completo cuando saltó a calentar, aunque con una rodillera en la pierna izquierda, la contraria a la que le obligó a retirarse sustituido hace casi un mes.

El duelo entre ambos vecinos de Florida empezó caliente, y apenas bastaron 20 minutos para que el árbitro mostrara las dos primeras amarillas a dos jugadores del Orlando City por un manotazo en la cara de Luis Suárez y una entrada por detrás sobre Baltasar Rodríguez.

Esta tensión encendió a un Inter Miami, que había arrancado desacertado con un Messi desconectado, y fue creciendo en el partido a medida que el diez se aliaba con Rodrigo De Paul, Suárez y Rodríguez, la novedad en el once.

La más clara de Las Garzas partió de un pase raso al punto de penalti de Jordi Alba que dejó a la defensa petrificada, pero en ese espacio vacío apareció el central Maximiliano Falcón, y no un delantero, y su disparo manso acabó en las manos del guardameta.

Orlando City, que había desperdiciado un mano a mano muy claro en botas de Iván Angulo, se resarció al filo del descanso cuando Marco Pasalic recibió un balón dentro del área que nunca debió haber atravesado a la defensa local, y tras un rebote en el pecho que fue revisado por el VAR, fusiló la meta de Óscar Ustari, que no pudo evitar el 0-1.

El guion de la segunda mitad no tardó en aclararse tras la reanudación: Inter Miami situaba a sus diez jugadores de campo en la mitad rival, mientras que sus vecinos del norte se encomendaban a balones largos que buscaban la velocidad de Angulo y Luis Muriel.

Messi hizo magia hasta en dos ocasiones en el área opuesta para deshacerse de cuantos jugadores vestidos de morado le intentaban arrebatar el balón, pero no encontró el desmarque de ningún compañero ni un ángulo que le permitiese rematar cómodo a puerta.

Ya volcadas a falta de un cuarto de hora, ‘Las Garzas’ encontraron el doble premio con un penalti por agarrón a Suárez que culminó en la expulsión de David Brekalo por segunda amarilla. Messi asumió la responsabilidad, y con un disparo suave, pero colocado a su derecha, igualó las semifinales.

Pidió otros minutos después Suárez por un choque con el guardameta rival cuando se adelantó a un balón aéreo, pero el árbitro no observó nada punible. El centro había sido de Alba, que llevaba por la izquierda todo el peligro del Inter Miami.

El lateral español mandó poco después un centro que golpeó el palo, y a la siguiente, en el minuto 88 combinó con Suárez y Messi para regalarle un balón al argentino que supuso la remontada.

El tercer gol, de nuevo nacido en la izquierda, pero esta vez protagonizado por Telasco Segovia en el descuento, certificó el pase a la final del próximo domingo. El rival del Inter Miami será el Seattle Sounders, que superó a Los Angeles Galaxy en semifinales.

Escuche W Radio en vivo aquí: