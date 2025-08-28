Hernán Torres busca un fichaje para Millonarios en la ventana de jugadores libres

Es cierto que la situación actual de Millonarios no es la ideal, pues de momento suma cuatro puntos en total en la Liga colombiana 2025-II. Por esto que el nuevo entrenador, Hernán Torres, ya observa el mercado de fichajes de jugadores libres, el cual se abrió del 25 de agosto e irá hasta el 29 del mismo mes, en búsqueda de incorporar un futbolista en esta calidad.

En diálogo con ‘El VBar Caracol’ de Caracol Radio, el estratega tolimense dio detalles de la posición que busca mejorar en el equipo de cara a este segundo semestre, donde también se encuentran en octavos de final de la Copa Betplay. Eso sí, destacó que es difícil, ante las pocas opciones que hay de jugadores libres.

¿Hay opciones de que venga un arquero a Millonarios?

“Hay una posibilidad, pero hay otra prioridad más importante, si no la podemos conseguir, la consideraremos. Hay otra posibilidad y esperamos que se concrete, si no se concreta, tocará buscar esa posibilidad”, dijo al respecto.

¿Qué perfil busca Millonarios concretamente de cara al segundo semestre?

“El equipo necesita más profundidad, más fútbol al ataque. Mackalister lo tengo hasta dentro de un mes. Un 10, un generador, un productor, en ese aspecto estamos. Se necesitan un delantero, pero no hay tanto cupo, tenemos que elegir el que nos dé la mano, si no, nos tocará quedarnos con lo que tenemos”, añadió.

¿Hay posibilidad de cerrar un fichaje antes del final del mercado?

“Hay una posibilidad que estamos mirando, esperamos, se consolide de hoy a mañana. Está muy difícil, muy complicada la situación”.

Tras las declaraciones de Hernán Torres, resta esperar si el combinado ‘azul’ tendrá una nueva incorporación en este periodo de traspasos.

¿Cuáles serán los próximos encuentros de Millonarios?

Previo al cierre de mercado, el equipo embajador visitará mañana viernes 29 de agosto a Rionegro Águilas como último duelo del mes y posteriormente viajará para medirse a Envigado el miércoles 3 de septiembre en la ida de los octavos de final de la Copa Colombia.

