Estos son los colombianos que jugarán la Champions League 25/26

Este jueves, 28 de agosto, la UEFA realizó el sorteo de la edición número 71 de la Champions League, los 36 participantes de este torneo ya conocen sus rivales en la fase liga.

Recordando que esta será la segunda edición con un nuevo formato, en el cual los históricos grupos dejaron de existir y ahora se disputa una fase en la que cada equipo jugará 8 partidos.

Formato de la Champions

“A partir de la temporada 2024/25, los 36 clubes participantes disputarán una fase liga de la Champions League (la antigua fase de grupos) para dar a cuatro equipos más la oportunidad de competir contra los mejores clubes de Europa. Estos 36 conjuntos participarán en una competición de liga única en la que todos competirán en una clasificación común”, explica la UEFA en su página web.

Adicionalmente, “los equipos jugarán ocho partidos en la nueva fase liga (antigua fase de grupos). Ya no jugarán dos veces contra tres rivales (en casa y fuera), sino que se enfrentarán a ocho equipos diferentes, jugando la mitad de ellos en casa y la otra mitad fuera”, dijo la UEFA.

Clasificación y eliminados

Ahora, con este nuevo formato de Champions, la forma de clasificar a la siguiente ronda también cambia.

De esa ‘fase de liga ’, los ocho primeros equipos avanzarán automáticamente a octavos de final.

Luego, los equipos situados entre el 9º y el 24º puesto disputarán una eliminatoria de play-offs a doble partido para asegurarse el pase a los octavos de final de la competición.

Finalmente, de los 36 cuadros, los equipos que terminen 25º o por debajo quedarán eliminados, sin acceso a la UEFA Europa League.

¿Cuáles son los partidos de la fase liga de la Champions League?

El Foro Grimaldi de Mónaco, fue testigo de un nuevo sorteo de la Champions League, Zlatan Ibrahimović y Ricardo Izecson dos Santos Leite ‘Kaka’ fueron los encargados de decidir el futuro de los mejores 36 equipos de Europa

Así serán los encuentros:

¿Qué jugadores colombianos jugarán la Champions League?

Luis Díaz

Uno de los fichajes más sonados en el mundo fue el del extremo izquierdo colombiano. El guajiro dejó de ser jugador del Liverpool y ahora defiende la camiseta del Bayern Múnich.

El equipo ‘Bavaro’ es frecuentemente uno de los candidatos a llevarse el título. Estos son sus rivales iniciales.

Chelsea

PSG

Brujas

Arsenal

Sporting CP

PSV

Unión Saint-Gilloise

Pafos

Luis Javier Suárez

Otro jugador que recientemente cambió de equipo es Luis Suárez, quien fue traspasado al Sporting de Lisboa. El conjunto portugués deberá enfrentarse a:

PSG

Bayern Múnich

Brujas

Juventus

Olympic de Marsella

Napoli

Kairat Almaty

Unión Saint-Gilloise

Richard Ríos

Al igual que Díaz y Suárez, el mediocampista de la Selección Colombia cambió de aires para el inicio de la temporada 25/26. Benfica, su nuevo equipo, se clasificó para esta instancia a través de los play-offs.

Deberá enfrentar a estos equipos:

Real Madrid

Chelsea

Bayer Leverkusen

Juventus

Napoli

Ajax

Qarabag

Newcastle

Juan Cabal

El defensor central y lateral de la Juventus afrontará esta temporada con la esperanza de quedarse con todos los títulos que disputa la ‘Vecchia signora’. El exjugador de Atlético Nacional se perdió toda la temporada pasada tras sufrir una lesión en una de sus rodillas.

Esta es su camino en la fase liga:

Borussia Dortmund

Real Madrid

Benfica

Villarreal

Sporting CP

Bodo Glimt

Pafos

Mónaco

Davinson Sánchez y Carlos Cuesta

Los defensores centrales del Galatasaray, también buscarán quedarse con la ‘orejona’. Sin embargo, ambos jugadores han estado inmiscuidos en rumores que los ponen fuera de Turquía, hasta la fecha nada oficial.

Liverpool

Manchester City

Atlético de Madrid

Frankfurt

Bodo Glimt

Ajax

Unión Saint-Gilloise

Mónaco

Gustavo Puerta

El joven mediocampista, capitán de la selección sub-20 de su generación y que ya ha tenido acercamientos a la selección de mayores, regresa al Bayer Leverkusen tras su cesión en el Hull City del Championship inglés.

Aunque no se sabe si permanecerá en el conjunto alemán, de momento, jugará contra:

PSG

Manchester City

Villarreal

Benfica

PSV

Olympiacos

Newcastle

Copenhague

Kevin Medina

Kevin Medina, oriundo de Urabá, hace parte del conjunto Qarabağ Ağdam de Azerbaiyán. Quizá es el jugador que milita en uno de los equipos del torneo con menor renombre, no obstante, esta puede ser una gran oportunidad para mostrar sus capacidades.

Este equipo enfrentará a:

Chelsea

Liverpool

Frankfurt

Benfica

Ajax

Napoli

Copenhague

Athletic Club de Bilbao

Alexei Rojas

A pesar de que el joven guardameta del Arsenal, no es un habitual en el arco del conjunto inglés, sí ha hecho parte de algunas convocatorias del conjunto dirigido por el español Mikel Arteta. Se espera que aparezca frecuentemente con el primer equipo.

Sus rivales serán:

Bayern Múnich

Inter de Milán

Atlético de Madrid

Brujas

Olympiacos

Estrella Roja

Kairat Almaty

Athletic Club de Bilbao

Nota: Cabe de aclarar que el mercado de fichajes en Europa finaliza a inicios de septiembre, por ende, es posible que algunos de los jugadores mencionados, terminen abandonado su club.

