Video: Luis Suarez firmó su primer doblete con el Sporting de Portugal en la goleada 6-0 a Arouca

El futbolista colombiano Luis Suarez celebra su quinto gol ante el Arouca FC el 17 de junio de 2025.

El delantero colombiano Luis Suárez ha tenido una noche soñada este domingo 17 de agosto, al marcar un doblete en la goleada del Sporting de Lisboa por 6-0 ante Arouca, en la segunda jornada de la Liga de Portugal 2025-26. El atacante samario fue titular y jugó los 90 minutos en el estadio José Alvalade, donde se estrenó como goleador en territorio luso y dejó una positiva impresión ante la afición local.

Su estreno como león, desde la pena máxima

Suárez abrió su cuenta goleadora al minuto 30, cuando el árbitro sancionó un penalti tras revisión del VAR. El colombiano se hizo cargo del cobro y ejecutó con seguridad, ajustando el disparo junto al poste derecho del arquero. Fue su primer gol oficial con la camiseta del Sporting, en el que fue su tercer encuentro con la camiseta verdiblanca.

En la segunda mitad, al minuto 62, Suárez volvió a aparecer. Recibió un pase entre líneas de Geovany Quenda que lo dejó mano a mano con el arquero rival, y definió con un potente zurdazo cruzado que se clavó en el ángulo superior. Ese tanto fue el quinto del equipo portugués, que ahora es líder de la Liga Portuguesa, con ocho goles a favor, ninguno en contra y posee seis puntos igualando con el Sporting Braga, el Famalicao y el Moreinense.

¿Cuánto costó el fichaje de Luis Suarez al Sporting de Portugal?

Luis Suárez llegó al Sporting procedente de la UD Almería, tras una temporada destacada en LaLiga Hypermotion. El club portugués invirtió cerca de 22 millones de euros en su fichaje, con la expectativa de que el colombiano cubra el vacío dejado por Viktor Gyökeres, quien partió al Arsenal.

Así fueron los goles de Luis Suarez contra el Arouca FC:

