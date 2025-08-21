Internacional

El Manchester City cede al argentino Echeverri al Leverkusen hasta final de temporada

El Manchester City ha hecho oficial la cesión del centrocampista argentino Claudio Echeverri al Bayern Leverkusen hasta final de temporada, en una operación que no incluye opción de compra al término del préstamo.

Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

Foto por PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP via Getty Images)

El joven de 19 años Claudio Echeverri fichó por el cuadro inglés en enero de 2024 procedente de River Plate, pero permaneció cedido en el club argentino hasta incorporarse al City en febrero de 2025.

Desde su llegada, apenas disputó tres encuentros con los ‘citizens’. Hizo su debut en la la final de la FA Cup frente al Crystal Palace, que el equipo dirigido por Pep Guardiola perdió, además de estrenarse en la Premier contra el Fulham y marcar un gol de tiro libre en el Mundial de Clubes contra el Al-Ain.

Lea también:

La fuerte competencia en el centro del campo y una lesión en el tobillo limitaron su participación.

Le puede interesar: Manchester City firmó un acuerdo con Puma por un valor de 1.150 millones de euros hasta 2035

Echeverri da el salto a Alemania y se pondrá a las órdenes del técnico neerlandés Erik ten Hag, exentrenador del Manchester United, y coincidirá con su compatriota Exequiel Palacios, que formó parte del equipo argentino que se proclamó campeón del mundo en Qatar 2022.

Escuche W Radio en vivo aquí:

WRadio FM

Directo

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen directo

W Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Señales

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad