Vuelve la Copa Libertadores: Equipos clasificados y fechas de los octavos de final

El torneo internacional más prestigioso de Sudamérica volverá a ver acción después de la finalización de la fase de grupos y el parón de mitad de año.

Es por esto, que a partir de este 12 de agosto iniciarán los octavos de final de la Copa Conmebol Libertadores, la cual tendrá como protagonistas a un equipo colombiano: Atlético Nacional.

El formato del torneo se mantiene igual que años anteriores, la fase de grupos que tuvo ocho grupos de cuatro equipos, donde cada club disputó seis partidos. Los dos mejores de cada grupo avanzaron a los octavos de final, mientras que los terceros clasificados jugaron la repesca en la Copa Sudamericana. Ahora, se jugarán las fases eliminatorias (octavos, cuartos y semifinales) con partidos ida y vuelta.

Fechas de los octavos de final de La Copa Libertadores de América

La ida de los octavos de final se disputará el martes 12, miércoles 13 y el jueves 14 de agosto:

Martes 12

Fortaleza vs. Vélez Sarsfield a las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Atlético Nacional vs. São Paulo a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Peñarol vs Racing (Argentina) a partir de las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Miércoles 13

Cerro Porteño vs. Estudiantes de la Plata desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Flamengo vs. Internacional de Porto alegre a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Jueves 14

Botafogo vs. LDU Quito desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Libertad vs. River Plate a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Universitario vs. Palmeiras A partir de las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Por otra parte, la vuelta de estos encuentros se llevará a cabo desde el 19 hasta el 21 de agosto.

Martes 19

Vélez Sarsfield vs. Fortaleza a las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

São Paulo vs. Atlético Nacional a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Racing (Argentina) vs. Peñarol a partir de las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Miércoles 20

Estudiantes de la Plata vs. Cerro Porteño desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

Internacional de Porto alegre vs. Flamengo a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Jueves 21

LDU Quito vs. Botafogo desde las 5:00 de la tarde. (ESPN y Disney+)

River Plate vs. Libertad a las 7:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

Palmeiras vs. Universitario a partir de jueves:30 de la noche. (ESPN y Disney+)

