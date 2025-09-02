Millonarios, multado por las protestas ante Unión Magdalena: Conozca cuál es la sanción

No son buenas las noticias para Millonarios, que todavía no logra de la parte baja de la tabla en la Liga Betplay 2025-II y ahora ha recibido una sanción tras las protestas del pasado miércoles 20 de agosto, cuando recibió al Unión Magdalena en el Estadio Nemesio Camacho El Campin.

En dicho encuentro, la afición ‘capitalina’ comenzó a hacer desmanes y lanzar zapatos al terreno de juego a modo de protesta por los resultados irregulares del club que para ese momento no sumaba victorias en el segundo semestre, esto ocurrió alrededor del minuto 60 y llevó a suspender el duelo más de 20 minutos.

¿Qué sanción recibirá Millonarios tras el encuentro ante Unión Magdalena?

Tras dichos incidentes, la DIMAYOR tomó la decisión de sancionar a Millonarios con una fecha de suspensión sin público en la Tribuna Norte, además de una multa económica de $11.388.000 pesos colombianos por cuatro infracciones al Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Futbol.

Cabe recordar, que la sanción de la tribuna norte se hará efectiva en el próximo encuentro de Millonarios como local, es decir, el sábado 6 de septiembre ante Independiente Santa Fe en el ‘clásico capitalino’.

¿Cuáles son los próximos encuentros de Millonarios en la Liga Betplay 2025-II?

Millonarios visitará a Envigado en el Polideportivo Sur, duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Betplay. Este duelo se llevará a cabo el próximo miércoles 3 de septiembre a las 3:00 de la tarde. El conjunto ‘embajador’ volverá a la Liga el sábado 6 de septiembre, cuando oficie como local ante Independiente Santa Fe en el ‘clásico capitalino’ a partir de las 8:30 de la noche.

