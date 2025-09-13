Fortaleza, con uno menos, derrotó a América 1-0

Fortaleza y América vuelven a enfrentarse en Bogotá, esta vez en el estadio de Techo. (Colprensa - Mariano Vimos) / Mariano Vimos

Fortaleza y América de Cali se vieron las caras este sábado en el Estadio de Techo por la jornada 11 de la Liga colombiana.

‘La mecha’ continúa en el puesto 20 de la tabla de posiciones tras haber sido derrotado por Fortaleza.

‘Los amix’ ocupan el puesto número 2 en la tabla, con 21 puntos.