🔴Fortaleza vs. América EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido de la Liga colombiana

Fortaleza y América de Cali se ven las caras este sábado en el Estadio de Techo por la jornada 11 de la Liga colombiana.

‘La mecha’, que actualmente está en el puesto 20 de la tabla de posiciones busca derrotar a Fortaleza y sumar puntos para ascender.

‘Los amix’ ocupan el puesto número 3 en la tabla, y buscan seguir sumando para llegar a liderar la tabla.