🔴Fortaleza vs. América EN VIVO: Siga el minuto a minuto del partido de la Liga colombiana
Fortaleza y América disputan la fecha 11 de la Liga colombiana.
Fortaleza y América de Cali se ven las caras este sábado en el Estadio de Techo por la jornada 11 de la Liga colombiana.
‘La mecha’, que actualmente está en el puesto 20 de la tabla de posiciones busca derrotar a Fortaleza y sumar puntos para ascender.
‘Los amix’ ocupan el puesto número 3 en la tabla, y buscan seguir sumando para llegar a liderar la tabla.
Siga el minuto a minuto EN VIVO aquí:
Se reanuda el partido.
El juego está detenido (América de Cali).
Remate fallado por Marcos Mina (América de Cali) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se va alto y desviado por la derecha.
Corner,América de Cali. Corner cometido por Santiago Cuero.
Leonardo Pico (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta amarilla.
Cambio en Fortaleza CEIF, entra al campo Luis Escorcia sustituyendo a Santiago Córdoba.
Cambio en Fortaleza CEIF, entra al campo Santiago Cuero sustituyendo a Andrés Ricaurte.
Jhon Murillo (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jhon Murillo (América de Cali).
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Jhon Balanta (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta roja.
Jhon Murillo (América de Cali) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jhon Balanta (Fortaleza CEIF).
Jhon Velásquez (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Josen Escobar (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Velásquez (Fortaleza CEIF).
Remate fallado por Rodrigo Holgado (América de Cali) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Josen Escobar con un centro al área.
Jean Pestaña (América de Cali) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Jean Pestaña (América de Cali).
Santiago Córdoba (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Andrés Roa (América de Cali) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jhon Murillo.
Jhon Palacios (América de Cali) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF).
Marcos Mina (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Velásquez (Fortaleza CEIF).
Empieza segunda parte Fortaleza CEIF 1, América de Cali 0.
Cambio en América de Cali, entra al campo Andrés Roa sustituyendo a Dylan Borrero.
Cambio en América de Cali, entra al campo Jhon Palacios sustituyendo a Luis Ramos.
Cambio en América de Cali, entra al campo Jhon Murillo sustituyendo a Cristian Barrios.
Cambio en Fortaleza CEIF, entra al campo Jhon Velásquez sustituyendo a Kelvin Flórez.
Final primera parte, Fortaleza CEIF 1, América de Cali 0.
Falta de Rodrigo Holgado (América de Cali).
Kevin Balanta (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF).
Marcos Mina (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Andrés Ricaurte tras botar una falta.
Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dylan Borrero (América de Cali).
¡Gooooool! Fortaleza CEIF 1, América de Cali 0. Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF) convirtió el penalti remate con la izquierda por el lado derecho de la portería.
Penalti a favor del Fortaleza CEIF. Sebastián Valencia sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Mateo Castillo (América de Cali) tras una falta dentro del área.
Leonardo Pico (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Kevin Balanta (Fortaleza CEIF).
Mano de Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Sebastián Valencia (Fortaleza CEIF).
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Josen Escobar (América de Cali).
Mano de Kelvin Flórez (Fortaleza CEIF).
Remate fallado por Leonardo Pico (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Remate rechazado de Andrés Arroyo (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Kelvin Flórez.
Remate fallado por Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Yesid Díaz.
Marcos Mina (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF).
Remate fallado por Yesid Díaz (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Jean Pestaña.
Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) remata al larguero, remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Sebastián Valencia con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Cristian Santander (Fortaleza CEIF).
Falta de Rafael Carrascal (América de Cali).
Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Andrés Ricaurte (Fortaleza CEIF) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Sebastián Valencia tras un saque de esquina.
Corner,Fortaleza CEIF. Corner cometido por Andrés Mosquera.
Falta de Luis Ramos (América de Cali).
Jhon Balanta (Fortaleza CEIF) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Luis Ramos (América de Cali) remate con la derecha muy escorado desde la derecha muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Cristian Barrios.
Remate fallado por Santiago Córdoba (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Kevin Balanta.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jean Pestaña (América de Cali).
Remate rechazado de Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Jonathan Marulanda (Fortaleza CEIF).
Jean Pestaña (América de Cali) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento