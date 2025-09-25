Once Caldas vs. Independiente del Valle 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido
El ‘blanco blanco’ de Manizales buscará sentenciar su pase a las semifinales del segundo torneo más importante de Sudamérica.
Este miércoles, 24 de septiembre, Once Caldas recibe a Independiente del Valle en el Estadio Palogrande de Manizales por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.
El equipo dirigido por Hernán Dario Herrera viene de vencer al equipo ecuatoriano en Quito por 2-0 con doblete de Dayro Moreno y no tendrá bajas para este encuentro.