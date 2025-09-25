Once Caldas vs. Independiente del Valle 🔴EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido

Aron Rodríguez y Mateo García durante el Once Caldas vs. Independiente del Valle. FOTO: Franklin Jacome/Getty Images / Franklin Jacome

Este miércoles, 24 de septiembre, Once Caldas recibe a Independiente del Valle en el Estadio Palogrande de Manizales por la vuelta de las semifinales de la Copa Sudamericana.

El equipo dirigido por Hernán Dario Herrera viene de vencer al equipo ecuatoriano en Quito por 2-0 con doblete de Dayro Moreno y no tendrá bajas para este encuentro.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación: