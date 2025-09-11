Millonarios derrotó 1-0 a Deportivo Pasto y se pudo al día en la Liga BetPlay 2025-ll

Este miércoles 10 de septiembre se jugó un partido aplazado de la fecha 2 de la Liga BetPlay 2025-ll, que tenía como protagonistas a Millonarios y Deportivo Pasto. El conjunto embajador venía con la ilusión de sumar su primera victoria como local bajo la dirección del técnico Hernán Torres.

En un juego de ida y vuelta y muy físico, Millonarios superó 1-0 al Deportivo Pasto y sumó tres puntos de oro en el estadio El Campín, en la ciudad de Bogotá, que lo permiten acercarse al grupo de los ocho.

El gol del triunfo fue obra del delantero argentino Santiago Giordana, quien anotó en el minuto 30. El atacante extranjero se sacudió y marcó su primer tanto en el torneo.

En el inicio del juego, Millonarios se hizo cargo del balón y del partido con el objetivo de ponerse en ventaja rápidamente, sin embargo, el conjunto visitante resistió hasta donde pudo.

En el minuto 30, Santiago Giordana marcó de cabeza, tras un centro de costado de Samuel Martín, y colocaba el 1-0 de Millonarios sobre Deportivo Pasto.

🔵🔥⚽ ¡Triunfazo azul en El Campín! ¡Millonarios se hizo sentir en casa y le ganó 1-0 a Pasto con gol de Santiago Giordana y subió a la posición 11 en #LALIGAxWIN! pic.twitter.com/rlGjI2sfzF — Win Sports (@WinSportsTV) September 11, 2025

Para el segundo tiempo, Pasto se lanzó al ataque con la necesidad de igualar el juego y sacó figura al arquero Diego Novoa.

En la segunda etapa, también se dio un regreso en el cuadro azul. En el minuto 71, tras un poco más de cinco meses por fuera de las canchas por una lesión, Leonardo Castro, entre aplausos, ingresó al campo de juego en lugar de Santiago Giordana.

El delantero sumó sus primeros minutos en el torneo y tuvo dos opciones de marcar, sin embargo, el portero rival le ahogó el grito de gol.

Con este resultado, Millonarios llegó a 11 puntos y escaló hasta la undécima posición, producto de tres victorias, dos empates y cinco derrotas. Por su parte, Deportivo Pasto se ubica en la casilla 18 con 9 unidades, al acumular dos triunfos, tres igualdades y cuatro caídas.

En la próxima fecha, la undécima de la Liga, Millonarios visita a Alianza FC el sábado 13 de septiembre, a las 4:10 p.m., en el estadio Armando Maestre Pavajeau. Entretanto, al día siguiente, Pasto se enfrenta al Deportivo Cali, en el mismo horario.

