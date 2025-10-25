Deportivo Pereira no jugará contra Águilas Doradas por falta de pagos

El fútbol profesional colombiano sigue en problemas, en este caso no se llegó a un acuerdo entre los futbolistas del plantel de Deportivo Pereira y la parte administrativa del club, quienes comunicaron que no se presentarán en el juego programado contra Águilas Doradas debido al incumplimiento en los pagos de sus salarios en los límites establecidos.

Acolfutpro emitió un comunicado en donde informó la posición de los deportistas, “El plantel profesional del Club Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública que, una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales adeudadas, y al no haberse efectuado dichos pagos, hemos tomado la determinación de no presentarnos al partido programado para el día de hoy, 24 de octubre, frente al Club Águilas Doradas”.

COMUNICADO URGENTE DE LOS FUTBOLISTAS DEL @DeporPereiraFC



El plantel profesional del Club Deportivo Pereira F.C. S.A. informa a la opinión pública que, una vez otorgados los plazos necesarios para que el club se pusiera al día con los pagos de las obligaciones laborales… pic.twitter.com/DRMcSeMyns — ACOLFUTPRO (@acolfutpro) October 24, 2025

Asimismo agregaron “El plantel ha cumplido cabalmente con sus obligaciones laborales y se ha presentado de manera responsable a las citaciones realizadas por el cuerpo técnico, en espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el club con respecto al pago de las obligaciones pendientes a la fecha”.

El comunicado finalizó puntualizando que “esta decisión se mantendrá hasta tanto dichas obligaciones sean canceladas en su totalidad”.

El juego que está programado para las 8:10 p.m. en el estadio Hernán Ramírez Villegas y se espera que la categoría Sub-20 sea la que se encargue de presentarse al compromiso contra Águilas Doradas.