Jugadores de Deportivo Pereira anunciaron cese de actividades por falta de pago

El fútbol profesional colombiano sigue en el ojo del huracán, ahora el turno es de Deportivo Pereira, ya que el club es señalado por sus jugadores por incumplimiento en los pagos de la plantilla.

Así lo informó Acolfutpro, que es la asociación de futbolistas profesionales, por medio de un comunicado donde respaldan las acciones que tomarán los jugadores, “Respaldo total a todos los futbolistas del plantel, quienes han tomado la decisión de no disputar el próximo partido programado de la Liga BetPlay Dimayor, debido a su inconformidad con los incumplimientos en el pago de las obligaciones laborales por parte del club”.

Según este documento publicado, se infiere que los dirigentes del equipo ‘matecaña’ han fallado en pagos mensuales y trimestrales, asimismo: “ha omitido los aportes a la seguridad social. Como consecuencia, los futbolistas y sus beneficiarios han sido suspendidos lo que les impide acceder a los servicios de salud”.

Acolfutpro también adhirió a esta medida, llamándola “legítima debido a la vulneración sistemática de los derechos fundamentales de lo futbolistas y un llamado a proteger la estabilidad económica y emocional.