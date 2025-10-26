Con gol a último minuto, Millonarios revivió en el clásico y derrotó a Santa Fe 1-0
‘Los Embajadores’ marcaron un gol a los 90+7 minutos.
Este sábado 25 de octubre, Santa Fe y Millonarios se vieron las caras por la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II en el Campín de Bogotá.
Reviva el minuto a minuto del clásico capitalino:
Final del partido, Independiente Santa Fe 0, Millonarios 1.
Final segunda parte, Independiente Santa Fe 0, Millonarios 1.
Falta de Joaquín Sosa (Independiente Santa Fe).
Jorge Arias (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área.
Remate rechazado de Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Hugo Rodallega.
Cristián Cañozales (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por excederse con la celebración.
¡Gooooool! Independiente Santa Fe 0, Millonarios 1. Cristián Cañozales (Millonarios) remate con la izquierda desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de David Silva.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Joaquín Sosa.
Remate rechazado de Danovis Banguero (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área.
Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe).
Jorge Hurtado (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Joaquín Sosa (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santiago Mosquera con un centro al área tras un saque de esquina.
Jorge Arias (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla.
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Danovis Banguero.
Joaquín Sosa (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Samuel Martín (Millonarios).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Weibmar Asprilla (Independiente Santa Fe).
El cuarto árbitro ha anunciado 7 minutos de tiempo añadido.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Cristián Cañozales (Millonarios) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de David Silva.
Remate rechazado de Ángelo Rodríguez (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Santiago Mosquera con un centro al área.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Danovis Banguero (Millonarios).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Santiago Mosquera.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Ángelo Rodríguez sustituyendo a Alexis Zapata.
Cambio en Millonarios, entra al campo Sander Navarro sustituyendo a Edwin Mosquera.
Remate fallado por Edwar López (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Alexis Zapata.
Remate fallado por Edwar López (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Santiago Mosquera con un centro al área.
Remate fallado por Alexis Zapata (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y por la izquierda.
Cambio en Millonarios, entra al campo Jorge Hurtado sustituyendo a Leonardo Castro.
Remate fallado por Marcelo Meli (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Hugo Rodallega.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Santiago Tamayo (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Alexis Zapata.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Marcelo Meli sustituyendo a Ewil Murillo.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Joaquín Sosa sustituyendo a Christian Mafla.
Remate fallado por Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área sale rozando la escuadra derecha. Asistencia de Edwar López.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwar López (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Emmanuel Olivera.
Falta de Edwar López (Independiente Santa Fe).
Samuel Martín (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe).
Danovis Banguero (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Cambio en Millonarios, entra al campo Cristián Cañozales sustituyendo a Beckham Castro.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Edwar López sustituyendo a Daniel Torres.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Víctor Moreno (Independiente Santa Fe).
Dewar Victoria (Millonarios) ha visto tarjeta roja por pelearse.
Víctor Moreno (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Dewar Victoria (Millonarios).
Remate fallado por Edwin Mosquera (Millonarios) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Leonardo Castro.
Falta de Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe).
David Silva (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Santiago Tamayo.
Remate rechazado de Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Hugo Rodallega con un pase de cabeza.
Mano de Ewil Murillo (Independiente Santa Fe).
Remate rechazado de Edwin Mosquera (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Danovis Banguero.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jorge Arias (Millonarios).
Remate fallado por Christian Mafla (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Santiago Mosquera con un centro al área tras botar una falta.
Dewar Victoria (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dewar Victoria (Millonarios).
Fuera de juego, Millonarios. David Silva intentó un pase en profundidad pero Edwin Mosquera estaba en posición de fuera de juego.
Christian Mafla (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
David Silva (Millonarios) ha recibido una falta en la banda derecha.
Fuera de juego, Independiente Santa Fe. Santiago Mosquera intentó un pase en profundidad pero Christian Mafla estaba en posición de fuera de juego.
Stiven Vega (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Beckham Castro (Millonarios).
Víctor Moreno (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza segunda parte Independiente Santa Fe 0, Millonarios 0.
Cambio en Independiente Santa Fe, entra al campo Santiago Tamayo sustituyendo a Elvis Perlaza.
Final primera parte, Independiente Santa Fe 0, Millonarios 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Falta de Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe).
Edwin Mosquera (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de David Silva.
Falta de Dewar Victoria (Millonarios).
Daniel Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla.
Leonardo Castro (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla.
El juego está detenido debido a una lesión Edwin Mosquera (Millonarios).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Samuel Martín (Millonarios).
Jorge Arias (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Alex Moreno.
Falta de Samuel Martín (Millonarios).
Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Dewar Victoria (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Leonardo Castro.
Remate fallado por Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhojan Torres.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Edwin Mosquera (Millonarios).
Fuera de juego, Millonarios. Jorge Arias intentó un pase en profundidad pero Alex Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Christian Mafla.
Edwin Mosquera (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alexis Zapata (Independiente Santa Fe).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwin Mosquera (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Samuel Martín.
Beckham Castro (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Beckham Castro (Millonarios).
Remate fallado por Jorge Arias (Millonarios) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de David Silva con un centro al área.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Weibmar Asprilla.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de David Silva con un centro al área.
Remate rechazado de Alex Moreno (Millonarios) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de David Silva.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Daniel Torres.
Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Alex Moreno (Millonarios).
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Edwin Mosquera con un centro al área.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhojan Torres.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
Beckham Castro (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Daniel Torres.
Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Beckham Castro (Millonarios).
Remate rechazado de Víctor Moreno (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alexis Zapata con un centro al área.
Alexis Zapata (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jorge Arias (Millonarios).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Leonardo Castro (Millonarios).
Remate fallado por Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Elvis Perlaza con un centro al área.
Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jorge Arias (Millonarios).
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Edwin Mosquera (Millonarios).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento