🔴Santa Fe vs Millonarios EN VIVO: Siga el minuto a minuto del clásico capitalino por Liga
‘Los Embajadores’ y ‘Los Leones’ se ven las caras en el duelo por la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II.
Este sábado 25 de octubre, Santa Fe y Millonarios se verán las caras por la fecha 17 de la Liga Betplay 2025-II en el Campín de Bogotá.
‘Los Leones’ buscan ir afianzando su presencia dentro de los ocho de la Liga colombiana.
Siga el minuto a minuto del clásico capitalino:
Empieza segunda parte Independiente Santa Fe 0, Millonarios 0.
Final primera parte, Independiente Santa Fe 0, Millonarios 0.
El cuarto árbitro ha anunciado 4 minutos de tiempo añadido.
Falta de Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe).
Edwin Mosquera (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de David Silva.
Falta de Dewar Victoria (Millonarios).
Daniel Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
Elvis Perlaza (Independiente Santa Fe) ha visto tarjeta amarilla.
Leonardo Castro (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla.
El juego está detenido debido a una lesión Edwin Mosquera (Millonarios).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Samuel Martín (Millonarios).
Jorge Arias (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe).
Corner,Independiente Santa Fe. Corner cometido por Alex Moreno.
Falta de Samuel Martín (Millonarios).
Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Dewar Victoria (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Leonardo Castro.
Remate fallado por Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhojan Torres.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Edwin Mosquera (Millonarios).
Fuera de juego, Millonarios. Jorge Arias intentó un pase en profundidad pero Alex Moreno estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Christian Mafla.
Edwin Mosquera (Millonarios) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alexis Zapata (Independiente Santa Fe).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Edwin Mosquera (Millonarios) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Samuel Martín.
Beckham Castro (Millonarios) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Emmanuel Olivera (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Beckham Castro (Millonarios).
Remate fallado por Jorge Arias (Millonarios) remate de cabeza a quemarropa desde el lado derecho muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de David Silva con un centro al área.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Weibmar Asprilla.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde muy cerca. Asistencia de David Silva con un centro al área.
Remate rechazado de Alex Moreno (Millonarios) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de David Silva.
Corner,Millonarios. Corner cometido por Daniel Torres.
Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Alex Moreno (Millonarios).
Remate fallado por Beckham Castro (Millonarios) remate con la izquierda desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Edwin Mosquera con un centro al área.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Jhojan Torres.
Falta de Christian Mafla (Independiente Santa Fe).
Beckham Castro (Millonarios) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Santiago Mosquera (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Daniel Torres.
Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Beckham Castro (Millonarios).
Remate rechazado de Víctor Moreno (Independiente Santa Fe) remate de cabeza desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Alexis Zapata con un centro al área.
Alexis Zapata (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Jorge Arias (Millonarios).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Leonardo Castro (Millonarios).
Remate fallado por Jhojan Torres (Independiente Santa Fe) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Elvis Perlaza con un centro al área.
Hugo Rodallega (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jorge Arias (Millonarios).
Ewil Murillo (Independiente Santa Fe) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Edwin Mosquera (Millonarios).
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento