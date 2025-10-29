Rafael Dudamel no seguirá siendo entrenador del Deportivo Pereira

Deportivo Pereira anunció por medio de un comunicado que Rafael Dudamel ya no es más el técnico de la institución.

Esta renuncia se debe a la compleja situación y la crisis financiera que está atravesando el equipo ‘Matecaña’, en donde hubo incumplimiento en los pagos de los salarios del equipo profesional, también en temas de salud y pensión.

Lea también: Deportivo Pereira es sometido a proceso sancionatorio por el Ministerio del Deporte

Dudamel tenía contrato con el equipo hasta 2026, también hay conocimiento de que dos jugadores más habrían entregado su carta de renuncia: Yuber Quiñónez y Samy Mergher.

Le puede interesar: Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Alianza ante Deportivo Cali

Cabe recordar que el Ministerio del Deporte también inició un proceso de investigación y sancionatorio al equipo por el incumplimiento en sus deberes contractuales.

Escuche W Radio en vivo aquí: