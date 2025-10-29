Deportes

Rafael Dudamel no seguirá siendo entrenador del Deportivo Pereira

El estratega entregó su carta de renuncia tras los incumplimientos en pago y la crisis financiera que atraviesa el equipo.

Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Pereira / Colprensa

Rafael Dudamel, director técnico de Deportivo Pereira / Colprensa / Cristian Bayona

Natalia Giraldo

Deportivo Pereira anunció por medio de un comunicado que Rafael Dudamel ya no es más el técnico de la institución.

Esta renuncia se debe a la compleja situación y la crisis financiera que está atravesando el equipo ‘Matecaña’, en donde hubo incumplimiento en los pagos de los salarios del equipo profesional, también en temas de salud y pensión.

Dudamel tenía contrato con el equipo hasta 2026, también hay conocimiento de que dos jugadores más habrían entregado su carta de renuncia: Yuber Quiñónez y Samy Mergher.

Cabe recordar que el Ministerio del Deporte también inició un proceso de investigación y sancionatorio al equipo por el incumplimiento en sus deberes contractuales.

