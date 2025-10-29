Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Alianza ante Deportivo Cali
Alianza derrotó al Deportivo Cali y lo dejó nuevamente fuera de los ocho. Ya son cuatro años que el conjunto ‘azucarero’ no se mete en cuadrangulares finales de la Liga BetPlay.
Este martes, 28 de octubre, Alianza derrotó 1-0 al Deportivo Cali en su visita al estadio de Palmaseca, en Palmira, Valle del Cauca. Este resultado le permitió al cuadro de Valledupar meterse momentáneamente en el grupo de los ocho para los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, sin embargo, hacen falta otros partidos de la jornada 18.
Con su victoria en condición de visitante, Alianza, además de meterse entre los primeros ocho, eliminó al equipo de Alberto Gamero, que matemáticamente se quedó sin opciones de avanzar. Este es el cuarto año consecutivo que el Cali no se mete a cuadrangulares.
No obstante, la buena noticia para los directivos e hinchas del Deportivo Cali la dio la Superintendencia de Sociedades, que confirmó que los ‘azucareros’ se salvaron se la liquidación y ahora entrarán en proceso de restructuración de deudas y un inversionista entrará a la entidad como accionista.
Otro de los compromisos que ya se jugó fue entre dos eliminados: Deportivo Pasto goleó 4-0 a un Deportivo Pereira que afrontó el compromiso con los juveniles, pues su plantel profesional se rehusó a jugar por falta de pagos de salarios y prestaciones sociales.
La novedad de la fecha es que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, juego que se iba a desarrollar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue aplazado luego de que el Distrito de Bogotá pidiera a la Dimayor posponer el compromiso por
Tabla de posiciones de la Liga BetPlay en la jornada 18
- Atlético Bucaramanga: 34 puntos
- Atlético Nacional: 31 puntos
- Junior de Barranquilla: 31 puntos
- Independiente Medellín: 31 puntos
- Fortaleza: 31 puntos
- Deportes Tolima: 29 puntos
- Águilas Doradas: 27 puntos
- Alianza: 26 puntos
- Llaneros: 25 puntos
- América de Cali: 23 puntos
- Independiente Santa Fe: 22 puntos
- Once Caldas: 22 puntos
- Millonarios: 21 puntos
- Deportivo Cali: 20 puntos
- Unión Magdalena: 18 puntos
- Deportivo Pereira: 18 puntos
- Deportivo Pasto: 16 puntos
- Envigado: 16 puntos
- Boyacá Chicó: 16 puntos
- La Equidad: 11 puntos
¿Cómo se jugará el resto de la fecha 18 de la Liga BetPlay?
Miércoles 29 de octubre
- La Equidad vs. Fortaleza: 4:00 de la tarde
- Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga: 6:10 de la tarde
- Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe: 6:10 de la tarde
- Millonarios vs. Once Caldas: 8:20 de la noche
Jueves 30 de octubre
- Unión Magdalena vs. Deportes Tolima: 4:00 de la tarde
- Boyacá Chicó vs. América de Cali: aplazado
- Llaneros vs. Atlético Nacional: 8:20 de la noche
Se agudiza la crisis del Deportivo Pereira
A través de un video en redes sociales, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, se pronunció frente a la crisis del equipo ‘Matecaña’. Anunció que, de continuar la mala administración, retirará el patrocinio para el próximo año.
Adicionalmente, el Ministerio del Deporte anunció el inició de un proceso administrativo sancionatorio, que podría llevar al club a la suspensión de su reconocimiento deportivo.