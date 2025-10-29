Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la victoria de Alianza ante Deportivo Cali

Este martes, 28 de octubre, Alianza derrotó 1-0 al Deportivo Cali en su visita al estadio de Palmaseca, en Palmira, Valle del Cauca. Este resultado le permitió al cuadro de Valledupar meterse momentáneamente en el grupo de los ocho para los cuadrangulares finales de la Liga BetPlay, sin embargo, hacen falta otros partidos de la jornada 18.

Con su victoria en condición de visitante, Alianza, además de meterse entre los primeros ocho, eliminó al equipo de Alberto Gamero, que matemáticamente se quedó sin opciones de avanzar. Este es el cuarto año consecutivo que el Cali no se mete a cuadrangulares.

No obstante, la buena noticia para los directivos e hinchas del Deportivo Cali la dio la Superintendencia de Sociedades, que confirmó que los ‘azucareros’ se salvaron se la liquidación y ahora entrarán en proceso de restructuración de deudas y un inversionista entrará a la entidad como accionista.

Otro de los compromisos que ya se jugó fue entre dos eliminados: Deportivo Pasto goleó 4-0 a un Deportivo Pereira que afrontó el compromiso con los juveniles, pues su plantel profesional se rehusó a jugar por falta de pagos de salarios y prestaciones sociales.

La novedad de la fecha es que el partido entre Boyacá Chicó y América de Cali, juego que se iba a desarrollar en el estadio Nemesio Camacho El Campín, fue aplazado luego de que el Distrito de Bogotá pidiera a la Dimayor posponer el compromiso por

Tabla de posiciones de la Liga BetPlay en la jornada 18

Atlético Bucaramanga: 34 puntos Atlético Nacional: 31 puntos Junior de Barranquilla: 31 puntos Independiente Medellín: 31 puntos Fortaleza: 31 puntos Deportes Tolima: 29 puntos Águilas Doradas: 27 puntos Alianza: 26 puntos Llaneros: 25 puntos América de Cali: 23 puntos Independiente Santa Fe: 22 puntos Once Caldas: 22 puntos Millonarios: 21 puntos Deportivo Cali: 20 puntos Unión Magdalena: 18 puntos Deportivo Pereira: 18 puntos Deportivo Pasto: 16 puntos Envigado: 16 puntos Boyacá Chicó: 16 puntos La Equidad: 11 puntos

¿Cómo se jugará el resto de la fecha 18 de la Liga BetPlay?

Miércoles 29 de octubre

La Equidad vs. Fortaleza: 4:00 de la tarde

Independiente Medellín vs. Atlético Bucaramanga: 6:10 de la tarde

Junior de Barranquilla vs. Independiente Santa Fe: 6:10 de la tarde

Millonarios vs. Once Caldas: 8:20 de la noche

Jueves 30 de octubre

Unión Magdalena vs. Deportes Tolima: 4:00 de la tarde

Boyacá Chicó vs. América de Cali: aplazado

Llaneros vs. Atlético Nacional: 8:20 de la noche

Se agudiza la crisis del Deportivo Pereira

A través de un video en redes sociales, el alcalde de Pereira, Mauricio Salazar, se pronunció frente a la crisis del equipo ‘Matecaña’. Anunció que, de continuar la mala administración, retirará el patrocinio para el próximo año.

Adicionalmente, el Ministerio del Deporte anunció el inició de un proceso administrativo sancionatorio, que podría llevar al club a la suspensión de su reconocimiento deportivo.