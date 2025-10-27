Nacional goleó 5-2 a Medellín y aseguró su clasificación
Medellín y Atlético Nacional se enfrentaron por la fecha 17 de la Liga BetPlay II.
Este domingo, 26 de octubre, Atlético Nacional se enfrentó contra Independiente Medellín en el estadio Atanasio Girardot por la jornada 17 de la Liga BetPlay II-2025.
‘Los Verdolagas’ golearon al ‘DIM’ con 5 anotaciones que los llevó directo a la clasificación de la liga.
Reviva el minuto a minuto del clásico paisa:
Final del partido, Atlético Nacional 5, Independiente Medellín 2.
Final segunda parte, Atlético Nacional 5, Independiente Medellín 2.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Mateus Uribe (Atlético Nacional).
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Falta de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Camilo Cándido (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Facundo Batista (Atlético Nacional) remate con la derecha desde la banda derecha el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Bauza.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Facundo Batista (Atlético Nacional).
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Elkin Rivero sustituyendo a Jorman Campuzano.
Falta de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Camilo Cándido (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Andrés Salazar.
Falta de Alexis Serna (Independiente Medellín).
Andrés Salazar (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Camilo Cándido (Atlético Nacional).
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Juan Arizala (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Diego Moreno.
Diego Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Facundo Batista (Atlético Nacional).
Remate fallado por Andrés Salazar (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Facundo Batista.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Juan Arizala sustituyendo a Ménder García.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Andrés Salazar sustituyendo a Marino Hinestroza.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Alexis Serna sustituyendo a Baldomero Perlaza.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Facundo Batista sustituyendo a Edwin Cardona.
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Mateus Uribe (Atlético Nacional).
Luis Sandoval (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jorman Campuzano (Atlético Nacional).
Remate fallado por Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Ménder García con un centro al área.
Diego Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jorman Campuzano (Atlético Nacional).
Fuera de juego, Independiente Medellín. Diego Moreno intentó un pase en profundidad pero Luis Sandoval estaba en posición de fuera de juego.
Remate rechazado de Juan Bauza (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Dairon Asprilla.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Esneyder Mena.
Remate rechazado de Juan Bauza (Atlético Nacional) remate de cabeza muy escorado desde la derecha. Asistencia de Edwin Cardona con un centro al área.
Remate fallado por Ménder García (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda tras botar una falta.
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remata al poste derecho, remate con la derecha desde fuera del área de libre directo.
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dairon Asprilla (Atlético Nacional).
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Juan Bauza sustituyendo a Andrés Sarmiento.
Cambio en Atlético Nacional, entra al campo Dairon Asprilla sustituyendo a Alfredo Morelos.
¡Gooooool! Atlético Nacional 5, Independiente Medellín 2. William Tesillo (Atlético Nacional) remate con la izquierda a quemarropa desde el lado izquierdo al centro de la portería. Asistencia de Edwin Cardona tras botar una falta.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Luis Sandoval sustituyendo a Jarlan Barrera.
Falta de Francisco Chaverra (Independiente Medellín).
Mateus Uribe (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
Remate fallado por Diego Moreno (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jarlan Barrera.
Remate fallado por Andrés Sarmiento (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alfredo Morelos.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Ménder García (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Diego Moreno.
Falta de Jarlan Barrera (Independiente Medellín).
Jorman Campuzano (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Marino Hinestroza (Atlético Nacional).
Remate rechazado de Andrés Sarmiento (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Jorman Campuzano.
Falta de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Edwin Cardona (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Diego Moreno (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Alfredo Morelos (Atlético Nacional).
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Diego Moreno sustituyendo a Jhon Palacios.
Empieza segunda parte Atlético Nacional 4, Independiente Medellín 2.
Final primera parte, Atlético Nacional 4, Independiente Medellín 2.
¡Gooooool! Atlético Nacional 4, Independiente Medellín 2. Francisco Chaverra (Independiente Medellín) convirtió el penalti remate con la izquierda por bajo, junto al palo izquierdo.
Decisión del VAR: Penalti Independiente Medellín.
Penalti cometido por Simón García (Atlético Nacional) con una mano dentro del área.
Remate rechazado de Ménder García (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Jarlan Barrera con un centro al área.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Mateus Uribe (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Andrés Román.
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
Edwin Cardona (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
¡Gooooool! Atlético Nacional 4, Independiente Medellín 1. Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la derecha a quemarropa desde el lado derecho por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Edwin Cardona tras un contraataque.
Remate fallado por Mateus Uribe (Atlético Nacional) remate con la derecha desde mas de 30 metros que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Andrés Sarmiento.
¡Gooooool! Atlético Nacional 3, Independiente Medellín 1. Andrés Sarmiento (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área al centro de la portería. Asistencia de Marino Hinestroza tras un contraataque.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Andrés Román (Atlético Nacional).
Falta de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
Andrés Sarmiento (Atlético Nacional) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Andrés Sarmiento (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Camilo Cándido.
Corner,Atlético Nacional. Corner cometido por Jarlan Barrera.
Remate rechazado de Camilo Cándido (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jorman Campuzano.
Falta de Halam Loboa (Independiente Medellín).
Andrés Román (Atlético Nacional) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Atlético Nacional 2, Independiente Medellín 1. Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área a la escuadra derecha. Asistencia de Jarlan Barrera.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Edwin Cardona (Atlético Nacional).
Remate fallado por Andrés Sarmiento (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Alfredo Morelos.
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Andrés Sarmiento (Atlético Nacional).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Andrés Román.
¡Gooooool! Atlético Nacional 2, Independiente Medellín 0. Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área por bajo, junto al palo izquierdo.
Remate rechazado de Francisco Chaverra (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área.
Ménder García (Independiente Medellín) remata al larguero, remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Francisco Chaverra con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Camilo Cándido.
Remate rechazado de Francisco Chaverra (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Daniel Londoño.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por William Tesillo.
Remate rechazado de Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Ménder García.
Remate rechazado de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde fuera del área. Asistencia de Jarlan Barrera.
Remate rechazado de Andrés Sarmiento (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Marino Hinestroza.
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Jorman Campuzano (Atlético Nacional).
¡Gooooool! Atlético Nacional 1, Independiente Medellín 0. Marino Hinestroza (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el centro del área por el lado derecho de la portería. Asistencia de Jorman Campuzano.
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Ménder García tras un contraataque.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Andrés Román (Atlético Nacional) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Mateus Uribe con un pase de cabeza.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Esneyder Mena intentó un pase en profundidad pero Jhon Palacios estaba en posición de fuera de juego.
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la banda derecha.
Falta de Edwin Cardona (Atlético Nacional).
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Marino Hinestroza.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por David Ospina.
Remate parado alto y por el centro de la portería. Ménder García (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Jarlan Barrera.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Alfredo Morelos (Atlético Nacional) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área. Asistencia de Mateus Uribe.
Remate fallado por Daniel Londoño (Independiente Medellín) remate con la derecha desde fuera del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Francisco Chaverra tras un saque de esquina.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Simón García.
Fuera de juego, Atlético Nacional. Edwin Cardona intentó un pase en profundidad pero Marino Hinestroza estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jarlan Barrera (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el centro del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Esneyder Mena con un centro al área.
Falta de Edwin Cardona (Atlético Nacional).
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate rechazado de Edwin Cardona (Atlético Nacional) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Mateus Uribe.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento