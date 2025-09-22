Así está la tabla de posiciones de la Liga BetPlay tras la fecha 12

Este 21 de septiembre se terminó la jornada 12 de la Liga BetPlay con resultados que ‘revivieron’ a algunos equipos como Millonarios y América de Cali, pero perjudicaron a otros, tales como Fortaleza (que perdió el invicto) y Unión Magdalena.

La fecha inició el viernes 19 de septiembre con la contundente victoria del Atlético Bucaramanga 2-0 sobre el Deportes Tolima. Posteriormente, América de Cali volvió a la victoria luego de casi dos meses al derrotar 2-1 al Once Caldas.

Con la victoria del equipo de David González, los ‘Diablos Rojos’, aunque siguen en el fondo de la tabla, aún tienen opciones de meterse entre los ocho para jugar los cuadrangulares semifinales.

El sábado, 20 de septiembre, Envigado empató sin goles con Alianza Valledupar y complicó su situación con el descenso. Por su parte, Pasto empató 1-1 con el vigente campeón, Independiente Santa Fe.

Águilas Doradas fue otro de los clubes que volvió a ganar tras varias jornadas. Venció por la mínima diferencia a Llaneros.

La jornada del sábado concluyó con la goleada del Deportivo Cali 4-0 a La Equidad, un resultado con lo que el equipo de Alberto Gamero se metió en los ocho.

Ya en el domingo, 21 de septiembre, Millonarios se recompuso tras la última derrota y le ganó 3-2 a Fortaleza en uno de los partidazos de la fecha.

De otro lado, Atlético Nacional cumplió ante Unión Magdalena, venciéndolo 2-1, y sigue firme en el grupo de los clasificados.

La fecha 12 concluyó con dos juegos: Medellín y Junior de Barranquilla empataron 2-2 en un emocionante juego, siendo dos de los mejores equipos del torneo. Finalmente, Boyacá Chicó y Deportivo Pereira no levantan cabeza tras la igualdad 1-1.

Así está la tabla de la Liga BetPlay tras la fecha 12