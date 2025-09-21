🔴EN VIVO Medellín vs. Junior: siga el minuto a minuto del partido de la liga colombiana

Este domingo, 21 de septiembre, Independiente Medellín recibe al Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga Betplay.

Los visitantes vienen de perder el clásico de la costa caribe ante Unión Magdalena y de empatar ante la Equidad. No obstante, momentáneamente es el segundo de la tabla.

Por su parte, Medellín debe sumar los tres puntos para asegurarse ese segundo lugar y quedar a un solo punto del primero.

Siga el minuto a minuto del partido a continuación:




