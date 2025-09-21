🔴EN VIVO Medellín vs. Junior: siga el minuto a minuto del partido de la liga colombiana
El encuentro corresponde la fecha número 12 de la Liga Betplay.
Este domingo, 21 de septiembre, Independiente Medellín recibe al Junior de Barranquilla por la fecha 12 de la Liga Betplay.
Los visitantes vienen de perder el clásico de la costa caribe ante Unión Magdalena y de empatar ante la Equidad. No obstante, momentáneamente es el segundo de la tabla.
Por su parte, Medellín debe sumar los tres puntos para asegurarse ese segundo lugar y quedar a un solo punto del primero.
Siga el minuto a minuto del partido a continuación:
Fuera de juego, Junior. Jermein Peña intentó un pase en profundidad pero Guillermo Paiva estaba en posición de fuera de juego.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
¡Gooooool! Independiente Medellín 1, Junior 2. Francisco Chaverra (Independiente Medellín) convirtió el penalti remate con la izquierda a la escuadra derecha.
Penalti a favor del Independiente Medellín. Brayan Léon sufrió falta en el área.
Penalti cometido por Daniel Rivera (Junior) tras una falta dentro del área.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Alexis Serna sustituyendo a Halam Loboa.
Cambio en Independiente Medellín, entra al campo Ménder García sustituyendo a Esneyder Mena.
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la derecha desde la banda izquierda que se va alto y desviado por la derecha.
Mano de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Guillermo Celis (Junior).
José Enamorado (Junior) ha visto tarjeta amarilla.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Enamorado (Junior).
¡Gooooool! Independiente Medellín 0, Junior 2. Jesús Rivas (Junior) remate con la derecha desde el centro del área por el centro de la portería. Asistencia de Guillermo Paiva.
Remate fallado por Baldomero Perlaza (Independiente Medellín) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y desviado por la derecha. Asistencia de Esneyder Mena con un centro al área.
Remate fallado por Guillermo Celis (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se va alto y desviado por la derecha.
Falta de Francisco Chaverra (Independiente Medellín).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Esneyder Mena (Independiente Medellín) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
¡Gooooool! Independiente Medellín 0, Junior 1. José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde fuera del área por el lado derecho de la portería tras un saque de esquina.
Remate fallado por Didier Moreno (Junior) remate de cabeza desde el centro del área que se pierde por la izquierda tras un saque de esquina.
Remate rechazado de José Enamorado (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
Corner,Junior. Corner cometido por Esneyder Mena.
Empieza segunda parte Independiente Medellín 0, Junior 0.
Final primera parte, Independiente Medellín 0, Junior 0.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Enamorado (Junior).
Corner,Junior. Corner cometido por Daniel Londoño.
Falta de Jarlan Barrera (Independiente Medellín).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Daniel Rivera (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Brayan Léon (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Mano de Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín).
Se reanuda el partido.
El juego está detenido debido a una lesión Baldomero Perlaza (Independiente Medellín).
Remate fallado por Jermein Peña (Junior) remate con la derecha desde el lado izquierdo del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de José Enamorado.
Falta de Halam Loboa (Independiente Medellín).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Junior. Corner cometido por Eder Chaux.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Mauro Silveira (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Edwin Herrera (Junior) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Fuera de juego, Junior. Daniel Rivera intentó un pase en profundidad pero Guillermo Paiva estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Jesús Rivas (Junior) remate con la derecha desde fuera del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Edwin Herrera.
Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Jermein Peña (Junior).
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Esneyder Mena (Independiente Medellín) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área. Asistencia de Francisco Fydriszewski con un pase de cabeza.
Remate fallado por Jermein Peña (Junior) remate de cabeza desde el centro del área que se va alto y por la izquierda. Asistencia de Jesús Rivas tras un saque de esquina.
Corner,Junior. Corner cometido por Eder Chaux.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Guillermo Paiva (Junior) remate con la derecha desde fuera del área.
Falta de Fáiner Torijano (Independiente Medellín).
Didier Moreno (Junior) ha recibido una falta en campo contrario.
Mano de Jesús Rivas (Junior).
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de José Enamorado (Junior).
Remate rechazado de Jesús Rivas (Junior) remate con la izquierda desde muy lejos por la izquierda y en posición complicada.
Falta de Esneyder Mena (Independiente Medellín).
José Enamorado (Junior) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Fuera de juego, Independiente Medellín. Brayan Léon intentó un pase en profundidad pero Francisco Fydriszewski estaba en posición de fuera de juego.
Halam Loboa (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Edwin Herrera (Junior).
Francisco Chaverra (Independiente Medellín) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Daniel Rivera (Junior).
Remate fallado por Esneyder Mena (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde mas de 30 metros el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Francisco Chaverra.
Remate fallado por Brayan Léon (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado izquierdo del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Jarlan Barrera.
Daniel Londoño (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Guillermo Paiva (Junior).
Falta de Francisco Chaverra (Independiente Medellín).
Guillermo Celis (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Fuera de juego, Junior. Daniel Rivera intentó un pase en profundidad pero Guillermo Paiva estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Francisco Fydriszewski (Independiente Medellín) remate con la izquierda desde el lado derecho del interior del área que se pierde por la izquierda. Asistencia de Brayan Léon.
Corner,Independiente Medellín. Corner cometido por Guillermo Celis.
Falta de Jesús Rivas (Junior).
Jarlan Barrera (Independiente Medellín) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Remate fallado por Guillermo Paiva (Junior) remate de cabeza desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Yeison Suárez con un centro al área.
Falta de Brayan Léon (Independiente Medellín).
Jermein Peña (Junior) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento