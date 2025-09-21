Balón de Oro 2025: nominados, horario y por donde ver la gala que entrega el premio

Trofeo entregado al ganador del Balón de Oro por la revista France Football FOTO: FRANCK FIFE/AFP vía Getty Images / FRANCK FIFE

A mediados de mayo, la UEFA confirmó que la ceremonia de entrega del Balón de Oro, que este año celebrará su edición número 69, tendrá lugar el lunes 22 de septiembre en el Teatro Châtelet de París.

Para la edición de este año, se entregarán 3 nuevos premios por parte de France Football y la UEFA, así las cosas las categorías para esta edición son:

Balón de Oro masculino y femeninoTrofeo Kopa masculino y femenino (mejor jugador/a joven)

masculino y femeninoTrofeo Kopa masculino y femenino (mejor jugador/a joven) Trofeo Yashin masculino y femenino (mejor portero/a)

masculino y femenino (mejor portero/a) Trofeo Gerd Müller masculino y femenino (máximo/a goleador/a del club/selección nacional)

masculino y femenino (máximo/a goleador/a del club/selección nacional) Trofeo Johan Cruyff masculino y femenino (mejor entrenador/a de club/selección nacional)

También se entregará el premio Sócrates, otorgado por el grupo L’Équipe y “Peace and Sport”, por acciones solidarias o causas sociales llevadas a cabo por un campeón comprometido.

¿Cómo se escoge al ganador del Balón de Oro?

A partir del 7 de agosto se abrió el periodo de votación para el jurado, el cual está compuesto por un periodista de cada uno de los cien países mejor situados en el ranking FIFA para el masculino y cincuenta en el caso del premio femenino.

Cada uno de los miembros del jurado elegirá, por orden, a diez de los candidatos, a los que se les otorgará, en función de la posición, 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 puntos.

¿Por dónde ver la gala del Balón de Oro en Colombia?

La gala del Balón de Oro 2025 comenzará a partir de las 2:00 de la tarde (hora de Colombia); sin embargo, como es costumbre, la alfombra roja del evento inicia dos horas antes.

En la alfombra roja es común ver a todos los candidatos de los premios junto con sus acompañantes, en ella se realizan entrevistas previas a la entrega del galardón.

La transmisión en vivo de la ceremonia para Colombia estará a cargo de ESPN/Disney+.

Nominados al Balón de Oro masculino

Estos son los 30 futbolistas masculinos que fueron nominados para ganar el Balón de Oro 2025.

Jude Bellingham Ousmane Dembélé Gianluigi Donnarumma Désiré Doué Denzel Dumfries Serhou Guirassy Viktor Gyökeres Erling Haaland Achraf Hakimi Harry Kane Khvicha Kvaratskhelia Robert Lewandowski Alexis Mac Allister Lautaro Martínez Kylian Mbappé Scott McTominay Nuno Mendes Joao Neves Michael Olis Cole Palmer Pedri Raphinha Declan Rice Fabian Ruiz Mohamed Salah Virgil van Dijk Vinicius Jr. Vitinha Florian Wirtz Lamine Yamal

Sin Messi ni Cristiano Ronaldo

El argentino y el portugués dominaron el mundo del futbol por al menos 15 años, es por eso por lo que ver una lista de nominados al Balón de Oro sin ellos es extraño.

Por primera vez desde el año 2003, en el top 30 de jugadores nominados a recibir el premio de France Football no están Lionel Messi ni Cristiano Ronaldo.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Foto: Alexander Hassenstein - FIFA/FIFA via Getty Images. / Alexander Hassenstein - FIFA Ampliar

