Linda Caicedo, nominada al XI ideal de FIFPRO

Linda Caicedo sigue siendo referente en el frente de ataque no solo de la Selección Colombia sino también en Real Madrid, a raíz de ello fue nominada para hacer parte del XI ideal de la FIFPRO (Federación internacional de Asociaciones de Futbolistas profesionales).

Teniendo en cuenta lo anterior la delantera de 20 años no solo fue elegida sino también sometida a votación por sus colegas; ya que esta asociación está compuesta por más de 26.000 futbolistas profesionales en 68 países.

The players have spoken.



This is the shortlist for the 2025 FIFPRO Women's World 11.



The team will be revealed on 03.11.2025. pic.twitter.com/2mgV8ltkaq — FIFPRO (@FIFPRO) October 27, 2025

Linda Caicedo es la única jugadora colombiana incluida en las nominaciones de este año, que de hecho uno de los criterios es que tienen que haber disputado como mínimo 20 partidos oficiales en el periodo entre el 11 de agosto de 2024 y el 3 de agosto de 2025.

Caicedo ha figurado en las recientes nominaciones que ha sido seleccionada, la más reciente: la segunda posición en el Trofeo Kopa, el cual se otorgaba a la mejor jugadora Sub-20, esto entregado en el Balón de Oro.

Los ganadores y ganadoras se conocerán el próximo 3 de noviembre a través de las plataformas digitales de FIFPRO.