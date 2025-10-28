Distrito de Bogotá pide a Dimayor aplazar partido América vs. Boyacá Chicó por carga logística

El secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, confirmó que la Alcaldía de Bogotá le solicitó a la Dimayor aplazar el encuentro deportivo entre América de Cali y Boyacá Chicó que estaba programado para este jueves 30 de octubre en el estadio El Campín.

Según explicó, la petición busca reducir la carga operativa de la ciudad, ya que durante el fin de semana están previstos 35 eventos simultáneos en la capital.

“Bogotá es una ciudad futbolera sin duda alguna. Este fin de semana es un fin de semana muy exigente para la ciudad en términos de capacidad. Solo para que se hagan una idea, tenemos más de 35 eventos en toda la ciudad. En este sentido, no era fácil para Bogotá albergar un partido. Por eso, le pedimos a la Dimayor aplazarlo, no para que no se haga, sino para que le quitemos un poco de presión al fin de semana y podamos hacerlo después cuando las capacidades de la administración y de la Policía tengan más disposición”, dijo Quintero.

Cabe recordar que el partido no se puede disputar en Tunja por un concierto programado el fin de semana en el estadio La Independencia.