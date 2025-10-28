Deportivo Cali se salva de liquidación: reestructurará deudas y entrará inversionista como accionista
El equipo de fútbol podrá reestructurar los $106.000 millones de pesos de deudas en un plazo de 10 años.
La Asociación Deportivo Cali se salva de ir a liquidación, pues la Superintendencia de Sociedades aprobó el acuerdo de reestructuración de sus deudas por $ 106.000 millones, que pagará en 10 años.
Asimismo, un inversionista entrará como accionista y aportará liquidez para la recuperación del club deportivo.
La entidad señaló que “con corte al 31 de diciembre de 2024, la Asociación Deportivo Cali registró las siguientes cifras:
- Activos: $145.370.682
- Pasivos: $119.641.587
- Patrimonio: $25.729.095
- Expresadas en miles de pesos
- Así las cosas, 264 trabajadores podrán seguir conservando su trabajo y las operaciones de la empresa.
“Posterior a la aprobación de este acuerdo, se contempla la conversión de la asociación en sociedad anónima, lo cual implicará, entre otras cosas, el ingreso de un inversionista como accionista, que aportará liquidez para la recuperación del club deportivo”, afirmó la Superintendencia de Sociedades.
Finalmente, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, manifestó que, “la reestructuración del Deportivo Cali es una muestra del apoyo de los acreedores al Club, de su confianza en la recuperación de su actividad económica y deportiva, que afianza la protección del empleo y el crédito, lo cual evidencia la función social que cumplen las empresas, por cuya protección y fortalecimiento trabaja la Superintendencia de Sociedades”.
