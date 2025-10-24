Semifinales de la Copa BetPlay: prográmese con fecha y hora de los partidos
Con el paso de Atlético Nacional a las semifinales de la Copa BetPlay, se viene uno de los clásicos más importantes en el Fútbol Profesional Colombiano.
Atlético Nacional venció 2-0 a Once caldas y selló su paso a las semifinales de la Copa BetPlay una vez más. Ahora, con esta clasificación, se revivirá lo que fue la final del 2024 entre el cuadro ‘verdolaga’ y el América de Cali, uno de los clásicos más importantes del Colombia.
El conjunto ‘escarlata’ avanzó a la final luego de derrotar en los penales al Junior de Barranquilla, eliminándolo nuevamente de un torneo.
Los otros dos semifinalistas son Independiente Medellín y Envigado. El ‘Poderoso de la Montaña’ llega a esta instancia luego de derrotar 3-0 a Santa Fe y con un marcador global de 4-2.
Por su parte, Envigado, equipo que jugará en la segunda división del FPC en el 2026, dio la sorpresa al eliminar en octavos a Millonarios y en cuartos al Deportivo Pereira.
¿Cómo quedaron las llaves de las semifinales de Copa BetPlay 2025?
Independiente Medellín vs. Envigado
- Partido de ida: jueves 6 de noviembre a las 3:00 de la tarde en el Polideportivo Sur
- Partido de vuelta: miércoles 12 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio Atanasio Girardot
América de Cali vs. Atlético Nacional
- Partido de ida: jueves 6 de noviembre a las 7:30 de la noche en el estadio Atanasio Girardot
- Partido de vuelta: jueves 13 de noviembre a las 8:00 de la noche en el estadio Pascual Guerrero
¿Cuál es el favorito para ganar la Copa BetPlay 2025?
A pesar de que el fútbol es uno de los deportes que mayores sorpresas da en sus resultados, los favoritos para avanzar a la gran final de la Copa son Independiente Medellín y Atlético Nacional, configurando una final paisa.
Ambos equipos en la Liga BetPlay están metidos en el grupo de los ocho y mostrando un buen juego.
Por su parte, tanto Envigado como América de Cali están fuera de los ocho y no han tenido buenos resultados en el torneo clausura de la liga.