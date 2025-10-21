Independiente Medellín y Santa Fe igualaron 1-1 en un duelo pendiente de la fecha 14 de la Liga. Foto: Colprensa

La Liga BetPlay ll-2025 sigue su desarrollo y, de a poco, se pone al día. Este lunes, 20 de octubre, Independiente Medellín e Independiente Santa Fe se enfrentaron en el estadio Atanasio Girardot, en un duelo pendiente de la fecha 14.

Independiente Santa Fe rescató un empate en condición de visitante, luego de igualar 1-1 ante Medellín. En el partido, el equipo local fue superior a su rival, pero no tuvo la efectividad necesaria para ganar y sumar tres puntos.

Hugo Rodallega abrió el marcador en el minuto 28 para Santa Fe, actual campeón de Colombia, sin embargo, Francisco Fydrizewski igualó en el 50’ para el Medellín y puso el 1-1 final del partido.

En el segundo tiempo, en el minuto 50, la fuerte lluvia se hizo presente en el estadio, ocasionando grandes charcos e impidiendo que el balón rodará con normalidad.

Ante esta situación, el juego se suspendió por unos minutos, pero fue en vano, y, en el 89′, el juez Carlos Márquez informó a los dos equipos que finalizaba el compromiso ante de los 90 minutos reglamentarios.

Con este resultado, Independiente Medellín llegó a 31 puntos, aseguró su clasificación a cuadrangulares y es el nuevo líder de la Liga BetPlay. Por su parte, Santa Fe quedó con 22 unidades y se ubicó en la octava casilla.

En la próxima jornada, estos dos equipos tendrán su siguiente duelo ante su clásico rival. El sábado 25 de octubre, Independiente Santa Fe se enfrenta a Millonarios, a las 6:20 p.m., en el estadio El Campín.

Por su parte, Independiente Medellín actuará en condición de visitante ante Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot. El compromiso será el domingo 26 de octubre a las 5:15 p.m.

