Colombianos en Champions League: así se jugará la tercera fecha

Este 21 y 22 de octubre comenzará la tercera fase de la liga en Champions League y tendrá presencia colombiana en varios encuentros.

Serán cuatro colombianos que buscarán tener acción en esta fecha, comenzando con el mediocampista Richard Ríos, ya que estará con Benfica en la visita a Newcastle a las 2:00 p.m. este martes 21 de octubre.

Otro es la joya del frente de ataque de la Selección Colombia; Luis Javier Suárez, quién estará esperando lucirse en el duelo entre Sporting Lisboa este miércoles 22 de octubre contra Marsella a las 2:00 p.m.

Por su parte el defensor central Dávinson Sánchez estará recibiendo en casa, en el RAMS Park a Bodø/Glimt el miércoles 22 a las 2:00 p.m.

Y Luis Díaz con Bayern Múnich enfrentará a Brujas, esto en condición de local el miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m.

Programación completa hora colombiana

Martes 21 de octubre

Barcelona - Olympiacos, 11: 45 a. m.

Kairat Almaty - Pafos FC, 11: 45 a. m.

FC Copenhague - Borussia Dortmund, 2:00 p.m.

Bayer Leverkusen - PSG, 2:00 p. m.

Arsenal - Atlético de Madrid, 2:00 p. m.

New Castle - Benfica, 2:00 p. m.

Villarreal - Manchester City, 2:00 p. m.

PSV Eindhoven - Nápoles, 2:00 p. m.

Union St-Gilloise - Inter, 2:00 p. m.

Miércoles 22 octubre