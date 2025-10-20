Deportes

Colombianos en Champions League: así se jugará la tercera fecha

Comenzará la tercera jornada de la Liga de Campeones con colombianos a bordo.

Luis Díaz jugador de Bayern Múnich /Getty Images

Natalia Giraldo

Este 21 y 22 de octubre comenzará la tercera fase de la liga en Champions League y tendrá presencia colombiana en varios encuentros.

Serán cuatro colombianos que buscarán tener acción en esta fecha, comenzando con el mediocampista Richard Ríos, ya que estará con Benfica en la visita a Newcastle a las 2:00 p.m. este martes 21 de octubre.

Otro es la joya del frente de ataque de la Selección Colombia; Luis Javier Suárez, quién estará esperando lucirse en el duelo entre Sporting Lisboa este miércoles 22 de octubre contra Marsella a las 2:00 p.m.

Por su parte el defensor central Dávinson Sánchez estará recibiendo en casa, en el RAMS Park a Bodø/Glimt el miércoles 22 a las 2:00 p.m.

Y Luis Díaz con Bayern Múnich enfrentará a Brujas, esto en condición de local el miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m.

Programación completa hora colombiana

Martes 21 de octubre

  • Barcelona - Olympiacos, 11: 45 a. m.
  • Kairat Almaty - Pafos FC, 11: 45 a. m.
  • FC Copenhague - Borussia Dortmund, 2:00 p.m.
  • Bayer Leverkusen - PSG, 2:00 p. m.
  • Arsenal - Atlético de Madrid, 2:00 p. m.
  • New Castle - Benfica, 2:00 p. m.
  • Villarreal - Manchester City, 2:00 p. m.
  • PSV Eindhoven - Nápoles, 2:00 p. m.
  • Union St-Gilloise - Inter, 2:00 p. m.

Miércoles 22 octubre

  • Athletic - Qarabag, 11:45 a.m.
  • Galatasaray - Bodo/Glimt (NOR) - hora: 11: 45 a. m.
  • Atalanta - Slavia Praga, 2:00 p.m.
  • Bayern Múnich - FC Brujas, 2:00 p. m.
  • Real Madrid - Juventus, 2:00 p. m.
  • Frankfurt - Liverpool, 2:00 p. m.
  • Mónaco - Tottenham, 2:00 p. m.
  • Sporting de Lisboa - Marsella, 2:00 p. m.
  • Chelsea - Ajax, 2:00 p. m

