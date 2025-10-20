Colombianos en Champions League: así se jugará la tercera fecha
Comenzará la tercera jornada de la Liga de Campeones con colombianos a bordo.
Este 21 y 22 de octubre comenzará la tercera fase de la liga en Champions League y tendrá presencia colombiana en varios encuentros.
Serán cuatro colombianos que buscarán tener acción en esta fecha, comenzando con el mediocampista Richard Ríos, ya que estará con Benfica en la visita a Newcastle a las 2:00 p.m. este martes 21 de octubre.
Otro es la joya del frente de ataque de la Selección Colombia; Luis Javier Suárez, quién estará esperando lucirse en el duelo entre Sporting Lisboa este miércoles 22 de octubre contra Marsella a las 2:00 p.m.
Por su parte el defensor central Dávinson Sánchez estará recibiendo en casa, en el RAMS Park a Bodø/Glimt el miércoles 22 a las 2:00 p.m.
Y Luis Díaz con Bayern Múnich enfrentará a Brujas, esto en condición de local el miércoles 22 de octubre a las 2:00 p.m.
Programación completa hora colombiana
Martes 21 de octubre
- Barcelona - Olympiacos, 11: 45 a. m.
- Kairat Almaty - Pafos FC, 11: 45 a. m.
- FC Copenhague - Borussia Dortmund, 2:00 p.m.
- Bayer Leverkusen - PSG, 2:00 p. m.
- Arsenal - Atlético de Madrid, 2:00 p. m.
- New Castle - Benfica, 2:00 p. m.
- Villarreal - Manchester City, 2:00 p. m.
- PSV Eindhoven - Nápoles, 2:00 p. m.
- Union St-Gilloise - Inter, 2:00 p. m.
Miércoles 22 octubre
- Athletic - Qarabag, 11:45 a.m.
- Galatasaray - Bodo/Glimt (NOR) - hora: 11: 45 a. m.
- Atalanta - Slavia Praga, 2:00 p.m.
- Bayern Múnich - FC Brujas, 2:00 p. m.
- Real Madrid - Juventus, 2:00 p. m.
- Frankfurt - Liverpool, 2:00 p. m.
- Mónaco - Tottenham, 2:00 p. m.
- Sporting de Lisboa - Marsella, 2:00 p. m.
- Chelsea - Ajax, 2:00 p. m