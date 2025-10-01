El Borussia Dortmund goleó 4-1 al Athletic Club y logró su primera victoria en la Champions League

Carney Chukwuemeka celebra con Julian Ryerson durante el Dortmund vs. Athletic Club de Champions League. FOTO: Rene Nijhuis/MB Media/Getty Images / Rene Nijhuis/MB Media

El Athletic de Bilbao sumó su segunda derrota en la Champions League al caer con contundencia 4-1 en su visita al Borussia Dortmund, en la segunda jornada.

Once años después de su última presencia en la Liga de Campeones, el Athletic había arrancado su andadura este curso con un 2-0 en contra ante el Arsenal, a lo que añade la derrota de este miércoles.

Si ante los Gunners el equipo dirigido por Ernesto Valverde dio la cara y compitió muy bien, en esta ocasión se mostró débil en defensa en el Signal Iduna Park, uno de los grandes templos del fútbol europeo.

Por el equipo amarillo marcaron el sueco Daniel Svensson (28), el británico Carney Chukwuemeka (50), el guineano Serhou Guirassy (82) y Julian Brandt (90+1).

El Athletic, que no pudo contar por lesión con su estrella Nico Williams, había recortado distancias a través de Gorka Guruzeta, atento para convertir un balón suelto en el área tras un error de la zaga local (61).

Tras su gol, el equipo rojiblanco consiguió por fin dar un paso adelante y llegar con más frecuencia a la portería defendida por Gregor Kobel, sin ser capaz de lograr el empate.

En la recta final, aprovechando que el equipo español arriesgaba, el Dortmund mató el partido con otros dos goles.

Con la necesidad de sumar puntos rápido para tener opciones de clasificar a la fase de eliminación directa, el Athletic tendrá un rival de menor entidad en la tercera jornada: el 22 de octubre recibirá al Qarabag en San Mamés.

Observe el resumen de la victoria del Borussia Dortmund ante el Athletic de Bilbao en Champions League:

Escuche W Radio en vivo: